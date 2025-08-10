ONF সম্পর্কে আরও

Oracle Finance Network লোগো

Oracle Finance Network প্রাইস (ONF)

তালিকাভুক্ত নয়

Oracle Finance Network (ONF) লাইভ প্রাইস চার্ট

$78.43
$78.43$78.43
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Oracle Finance Network (ONF) এর প্রাইস

Oracle Finance Network(ONF) বর্তমানে 78.43USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। ONF থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Oracle Finance Network এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.05%
Oracle Finance Network এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ONF থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ONF এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Oracle Finance Network (ONF) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Oracle Finance Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.03878719 ছিল।
গত 30 দিনে, Oracle Finance Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.4702095650 ছিল।
গত 60 দিনে, Oracle Finance Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Oracle Finance Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.03878719+0.05%
30 দিন$ -1.4702095650-1.87%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ 0--

Oracle Finance Network (ONF) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Oracle Finance Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 77.76
$ 77.76$ 77.76

$ 78.82
$ 78.82$ 78.82

$ 80.42
$ 80.42$ 80.42

-0.31%

+0.05%

-1.33%

Oracle Finance Network (ONF) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

0.00
0.00 0.00

Oracle Finance Network (ONF) কী?

The Oracle Finance Network (OFN) is a next-generation on-chain financial infrastructure jointly initiated by a global alliance of leading foundations. It deeply integrates oracle bone inscriptions—humanity's earliest symbol of trust—with cutting-edge blockchain technology to build an open, transparent, and cross-chain interoperable Web3 financial ecosystem. OFN will promote the widespread adoption of Finance-as-a-Service (FaaS), creating seamless interoperability across the entire financial value chain, encompassing asset issuance, trading, lending, derivatives, and payments. The OFN aims to construct the world's first on-chain financial super-ecosystem governed collaboratively by a cross-industry foundation alliance.

Oracle Finance Network (ONF) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Oracle Finance Network (ONF) এর টোকেনোমিক্স

Oracle Finance Network (ONF) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ONFটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

