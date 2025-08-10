Opus CASH প্রাইস (CASH)
Opus CASH(CASH) বর্তমানে 0.999464USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 367.89KUSD। CASH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CASH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CASH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00067139 ছিল।
গত 30 দিনে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004784434 ছিল।
গত 60 দিনে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040133476 ছিল।
গত 90 দিনে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033888876210232 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00067139
|+0.07%
|30 দিন
|$ +0.0004784434
|+0.05%
|60 দিন
|$ +0.0040133476
|+0.40%
|90 দিন
|$ +0.0033888876210232
|+0.34%
Opus CASH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+0.07%
+0.15%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
Opus CASH (CASH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CASHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
