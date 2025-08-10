CASH সম্পর্কে আরও

Opus CASH লোগো

Opus CASH প্রাইস (CASH)

তালিকাভুক্ত নয়

Opus CASH (CASH) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.999457
$0.999457$0.999457
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে Opus CASH (CASH) এর প্রাইস

Opus CASH(CASH) বর্তমানে 0.999464USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 367.89KUSD। CASH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Opus CASH এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.07%
Opus CASH এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
368.09K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CASH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CASH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Opus CASH (CASH) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00067139 ছিল।
গত 30 দিনে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004784434 ছিল।
গত 60 দিনে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0040133476 ছিল।
গত 90 দিনে, Opus CASH থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0033888876210232 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00067139+0.07%
30 দিন$ +0.0004784434+0.05%
60 দিন$ +0.0040133476+0.40%
90 দিন$ +0.0033888876210232+0.34%

Opus CASH (CASH) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Opus CASH এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.996693
$ 0.996693$ 0.996693

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.091
$ 1.091$ 1.091

+0.01%

+0.07%

+0.15%

Opus CASH (CASH) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 367.89K
$ 367.89K$ 367.89K

--
----

368.09K
368.09K 368.09K

Opus CASH (CASH) কী?

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

