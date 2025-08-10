Operon Origins প্রাইস (ORO)
Operon Origins(ORO) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.64KUSD। ORO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Operon Origins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Operon Origins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Operon Origins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Operon Origins থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.44%
|30 দিন
|$ 0
|+2.64%
|60 দিন
|$ 0
|-47.61%
|90 দিন
|$ 0
|--
Operon Origins এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+0.44%
+6.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.
Operon Origins (ORO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OROটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
