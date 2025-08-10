OPEN Ticketing Ecosystem প্রাইস (OPN)
OPEN Ticketing Ecosystem(OPN) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 6.12MUSD। OPN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OPN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OPN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, OPEN Ticketing Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OPEN Ticketing Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, OPEN Ticketing Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, OPEN Ticketing Ecosystem থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|আজ
|$ 0
|+0.85%
|30 দিন
|$ 0
|-1.25%
|60 দিন
|$ 0
|-32.53%
|90 দিন
|$ 0
|--
OPEN Ticketing Ecosystem এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.03%
+0.85%
+4.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OPNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
