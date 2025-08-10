OOGA সম্পর্কে আরও

Ooga Booga লোগো

Ooga Booga প্রাইস (OOGA)

Ooga Booga (OOGA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0,069276
$0,069276$0,069276
+4,30%1D
আজকে Ooga Booga (OOGA) এর প্রাইস

Ooga Booga(OOGA) বর্তমানে 0,069276USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,29MUSD। OOGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Ooga Booga এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

MEXC এ OOGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।

USD এ Ooga Booga (OOGA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Ooga Booga থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,00320814 ছিল।
গত 30 দিনে, Ooga Booga থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0,0371062969 ছিল।
গত 60 দিনে, Ooga Booga থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,0275603343 ছিল।
গত 90 দিনে, Ooga Booga থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0,14920186294038188 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0,00320814+4,86%
30 দিন$ +0,0371062969+53,56%
60 দিন$ -0,0275603343-39,78%
90 দিন$ -0,14920186294038188-68,29%

Ooga Booga (OOGA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Ooga Booga এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

+2,35%

+4,86%

+202,08%

Ooga Booga (OOGA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

Ooga Booga (OOGA) কী?

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

Ooga Booga (OOGA) এর টোকেনোমিক্স

Ooga Booga (OOGA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OOGAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

