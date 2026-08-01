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OnRe Tokenized Reinsurance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.14 USD। ONYC-এর মার্কেট ক্যাপ 272,131,487 USD। ONYC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!OnRe Tokenized Reinsurance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.14 USD। ONYC-এর মার্কেট ক্যাপ 272,131,487 USD। ONYC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ONYC সম্পর্কে আরও

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OnRe Tokenized Reinsurance প্রাইস (ONYC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ONYC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.13
$1.13$1.13
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:03:34 (UTC+8)

OnRe Tokenized Reinsurance-এর আজকের প্রাইস

আজ OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.14, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ONYC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ONYC-এর জন্য $ 1.14

OnRe Tokenized Reinsurance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 272,131,487 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 239.69M ONYC। গত 24 ঘণ্টায়, ONYC এর ট্রেড হয়েছে $ 1.13 (নিম্ন) এবং $ 1.14 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.17 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.005

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ONYC গত ঘণ্টায় +0.02% এবং গত 7 দিনে +0.28% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.40M-তে পৌঁছেছে।

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) এর মার্কেট তথ্য

$ 272.13M
$ 272.13M$ 272.13M

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

$ 272.13M
$ 272.13M$ 272.13M

239.69M
239.69M 239.69M

239,686,074.8410323
239,686,074.8410323 239,686,074.8410323

OnRe Tokenized Reinsurance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 272.13M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.40M। ONYC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 239.69M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 239686074.8410323। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 272.13M

OnRe Tokenized Reinsurance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.02%

+0.01%

+0.28%

+0.28%

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, OnRe Tokenized Reinsurance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OnRe Tokenized Reinsurance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0105908280 ছিল।
গত 60 দিনে, OnRe Tokenized Reinsurance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0440632800 ছিল।
গত 90 দিনে, OnRe Tokenized Reinsurance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0049842008953994 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.01%
30 দিন$ +0.0105908280+0.93%
60 দিন$ +0.0440632800+3.87%
90 দিন$ +0.0049842008953994+0.00%

OnRe Tokenized Reinsurance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ONYC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, OnRe Tokenized Reinsurance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OnRe Tokenized Reinsurance সম্পর্কে

বর্তমানে OnRe Tokenized Reinsurance-এর মূল্য কত?

OnRe Tokenized Reinsurance বর্তমানে Tk140.2452104639712000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.00%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ ONYC উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

ONYC গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ OnRe Tokenized Reinsurance কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে ONYC কিনছে বা বিক্রি করছে।

OnRe Tokenized Reinsurance অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Stablecoin ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, ONYC তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা ONYC রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 239685994.7556117, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

OnRe Tokenized Reinsurance-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk143.9358738972336000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk123.63722501429040000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: OnRe Tokenized Reinsurance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:03:34 (UTC+8)

OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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