Onigchi প্রাইস (ONIGCHI)
Onigchi(ONIGCHI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.61KUSD। ONIGCHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ONIGCHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ONIGCHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Onigchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Onigchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Onigchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Onigchi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.40%
|30 দিন
|$ 0
|-1.14%
|60 দিন
|$ 0
|+12.13%
|90 দিন
|$ 0
|--
Onigchi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.40%
-0.04%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter
Onigchi (ONIGCHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ONIGCHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ONIGCHI থেকে VND
₫--
|1 ONIGCHI থেকে AUD
A$--
|1 ONIGCHI থেকে GBP
￡--
|1 ONIGCHI থেকে EUR
€--
|1 ONIGCHI থেকে USD
$--
|1 ONIGCHI থেকে MYR
RM--
|1 ONIGCHI থেকে TRY
₺--
|1 ONIGCHI থেকে JPY
¥--
|1 ONIGCHI থেকে ARS
ARS$--
|1 ONIGCHI থেকে RUB
₽--
|1 ONIGCHI থেকে INR
₹--
|1 ONIGCHI থেকে IDR
Rp--
|1 ONIGCHI থেকে KRW
₩--
|1 ONIGCHI থেকে PHP
₱--
|1 ONIGCHI থেকে EGP
￡E.--
|1 ONIGCHI থেকে BRL
R$--
|1 ONIGCHI থেকে CAD
C$--
|1 ONIGCHI থেকে BDT
৳--
|1 ONIGCHI থেকে NGN
₦--
|1 ONIGCHI থেকে UAH
₴--
|1 ONIGCHI থেকে VES
Bs--
|1 ONIGCHI থেকে CLP
$--
|1 ONIGCHI থেকে PKR
Rs--
|1 ONIGCHI থেকে KZT
₸--
|1 ONIGCHI থেকে THB
฿--
|1 ONIGCHI থেকে TWD
NT$--
|1 ONIGCHI থেকে AED
د.إ--
|1 ONIGCHI থেকে CHF
Fr--
|1 ONIGCHI থেকে HKD
HK$--
|1 ONIGCHI থেকে MAD
.د.م--
|1 ONIGCHI থেকে MXN
$--
|1 ONIGCHI থেকে PLN
zł--
|1 ONIGCHI থেকে RON
лв--
|1 ONIGCHI থেকে SEK
kr--
|1 ONIGCHI থেকে BGN
лв--
|1 ONIGCHI থেকে HUF
Ft--
|1 ONIGCHI থেকে CZK
Kč--
|1 ONIGCHI থেকে KWD
د.ك--
|1 ONIGCHI থেকে ILS
₪--