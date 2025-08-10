GAL সম্পর্কে আরও

one unchill gal লোগো

one unchill gal প্রাইস (GAL)

তালিকাভুক্ত নয়

one unchill gal (GAL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00015087
$0.00015087$0.00015087
-10.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD

আজকে one unchill gal (GAL) এর প্রাইস

one unchill gal(GAL) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 149.65KUSD। GAL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

one unchill gal এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-10.58%
one unchill gal এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
989.99M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ GAL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GAL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ one unchill gal (GAL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, one unchill gal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, one unchill gal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, one unchill gal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, one unchill gal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-10.58%
30 দিন$ 0-21.99%
60 দিন$ 0-31.82%
90 দিন$ 0--

one unchill gal (GAL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

one unchill gal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01512815
$ 0.01512815$ 0.01512815

+1.78%

-10.58%

+13.23%

one unchill gal (GAL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 149.65K
$ 149.65K$ 149.65K

--
----

989.99M
989.99M 989.99M

one unchill gal (GAL) কী?

The Unchill Gal Token celebrates unapologetic passion, inspired by the meme “My Old Character.” She’s not here to stay cool or indifferent—she’s an unchill gal who highkey gives a fuck. This token is a badge of honor for those who care deeply, speak boldly, and reject mediocrity, reminding us that caring fiercely is a superpower, not a flaw. “my old character. part of her deal is she's an unchill gal that highkey gives a fuck”

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

one unchill gal (GAL) এর টোকেনোমিক্স

one unchill gal (GAL) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। GALটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: one unchill gal (GAL) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

