OCAI সম্পর্কে আরও

OCAI প্রাইসের তথ্য

OCAI হোয়াইটপেপার

OCAI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OCAI টোকেনোমিক্স

OCAI প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Onchain AI লোগো

Onchain AI প্রাইস (OCAI)

তালিকাভুক্ত নয়

Onchain AI (OCAI) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00171092
$0.00171092$0.00171092
+5.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Onchain AI (OCAI) এর প্রাইস

Onchain AI(OCAI) বর্তমানে 0.00171341USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 154.34KUSD। OCAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Onchain AI এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.41%
Onchain AI এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
90.00M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ OCAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OCAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Onchain AI (OCAI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Onchain AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Onchain AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006468246 ছিল।
গত 60 দিনে, Onchain AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006183215 ছিল।
গত 90 দিনে, Onchain AI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000453594269372912 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.41%
30 দিন$ +0.0006468246+37.75%
60 দিন$ +0.0006183215+36.09%
90 দিন$ +0.000453594269372912+36.00%

Onchain AI (OCAI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Onchain AI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00162009
$ 0.00162009$ 0.00162009

$ 0.00195702
$ 0.00195702$ 0.00195702

$ 0.082139
$ 0.082139$ 0.082139

-11.07%

+5.41%

+20.22%

Onchain AI (OCAI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 154.34K
$ 154.34K$ 154.34K

--
----

90.00M
90.00M 90.00M

Onchain AI (OCAI) কী?

1. What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. 2. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. 3. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. 4. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. 5. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Onchain AI (OCAI) এর টোকেনোমিক্স

Onchain AI (OCAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OCAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Onchain AI (OCAI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

OCAI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 OCAI থেকে VND
45.08838415
1 OCAI থেকে AUD
A$0.0026215173
1 OCAI থেকে GBP
0.0012679234
1 OCAI থেকে EUR
0.0014563985
1 OCAI থেকে USD
$0.00171341
1 OCAI থেকে MYR
RM0.0072648584
1 OCAI থেকে TRY
0.0696843847
1 OCAI থেকে JPY
¥0.25187127
1 OCAI থেকে ARS
ARS$2.269411545
1 OCAI থেকে RUB
0.1370556659
1 OCAI থেকে INR
0.1503003252
1 OCAI থেকে IDR
Rp27.6356412923
1 OCAI থেকে KRW
2.3797208808
1 OCAI থেকে PHP
0.0972360175
1 OCAI থেকে EGP
￡E.0.0831689214
1 OCAI থেকে BRL
R$0.0093038163
1 OCAI থেকে CAD
C$0.0023473717
1 OCAI থেকে BDT
0.2079051694
1 OCAI থেকে NGN
2.6238989399
1 OCAI থেকে UAH
0.0707809671
1 OCAI থেকে VES
Bs0.21931648
1 OCAI থেকে CLP
$1.65515406
1 OCAI থেকে PKR
Rs0.4855118576
1 OCAI থেকে KZT
0.9246588406
1 OCAI থেকে THB
฿0.0553774112
1 OCAI থেকে TWD
NT$0.051230959
1 OCAI থেকে AED
د.إ0.0062882147
1 OCAI থেকে CHF
Fr0.001370728
1 OCAI থেকে HKD
HK$0.0134331344
1 OCAI থেকে MAD
.د.م0.0154892264
1 OCAI থেকে MXN
$0.0318180237
1 OCAI থেকে PLN
0.0062368124
1 OCAI থেকে RON
лв0.0074533335
1 OCAI থেকে SEK
kr0.0163973337
1 OCAI থেকে BGN
лв0.0028613947
1 OCAI থেকে HUF
Ft0.5813942812
1 OCAI থেকে CZK
0.0359473418
1 OCAI থেকে KWD
د.ك0.00052259005
1 OCAI থেকে ILS
0.0058769963