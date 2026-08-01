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Omnity Convertible Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00173446 USD। OCT-এর মার্কেট ক্যাপ 173,449 USD। OCT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Omnity Convertible Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00173446 USD। OCT-এর মার্কেট ক্যাপ 173,449 USD। OCT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OCT সম্পর্কে আরও

OCT প্রাইসের তথ্য

OCT কী

OCT হোয়াইটপেপার

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Omnity Convertible Token প্রাইস (OCT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 OCT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00173451
$0.00173451$0.00173451
+2.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Omnity Convertible Token (OCT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:02:36 (UTC+8)

Omnity Convertible Token-এর আজকের প্রাইস

আজ Omnity Convertible Token (OCT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00173446, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.42% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OCT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OCT-এর জন্য $ 0.00173446

Omnity Convertible Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 173,449 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00M OCT। গত 24 ঘণ্টায়, OCT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00168416 (নিম্ন) এবং $ 0.00174178 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 7.02 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OCT গত ঘণ্টায় +2.98% এবং গত 7 দিনে +6.21% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.99-তে পৌঁছেছে।

Omnity Convertible Token (OCT) এর মার্কেট তথ্য

$ 173.45K
$ 173.45K$ 173.45K

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 173.45K
$ 173.45K$ 173.45K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Omnity Convertible Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 173.45K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.99। OCT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 173.45K

Omnity Convertible Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00168416
$ 0.00168416$ 0.00168416
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00174178
$ 0.00174178$ 0.00174178
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00168416
$ 0.00168416$ 0.00168416

$ 0.00174178
$ 0.00174178$ 0.00174178

$ 7.02
$ 7.02$ 7.02

$ 0
$ 0$ 0

+2.98%

-0.41%

+6.21%

+6.21%

Omnity Convertible Token (OCT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Omnity Convertible Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Omnity Convertible Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001849350 ছিল।
গত 60 দিনে, Omnity Convertible Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010371448 ছিল।
গত 90 দিনে, Omnity Convertible Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000000423273743442 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.41%
30 দিন$ -0.0001849350-10.66%
60 দিন$ -0.0010371448-59.79%
90 দিন$ -0.0000000423273743442-0.00%

Omnity Convertible Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Omnity Convertible Token (OCT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OCT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Omnity Convertible Token (OCT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Omnity Convertible Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Omnity Convertible Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? OCT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Omnity Convertible Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Omnity Convertible Token সম্পর্কে

বর্তমানে Omnity Convertible Token কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk0.2133769366152100768000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন -0.41%।

OCT কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Infrastructure,Near Protocol Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Interoperability প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Omnity Convertible Token বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

OCT সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

100000000.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Omnity Convertible Token এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk863.6152433834016000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Omnity Convertible Token কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Omnity Convertible Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:02:36 (UTC+8)

Omnity Convertible Token (OCT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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