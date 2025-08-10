Omni Consumer Protocol প্রাইস (OCP)
Omni Consumer Protocol(OCP) বর্তমানে 0.00384774USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 45.80KUSD। OCP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OCP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OCP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Omni Consumer Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Omni Consumer Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000824478 ছিল।
গত 60 দিনে, Omni Consumer Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000780398 ছিল।
গত 90 দিনে, Omni Consumer Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001019075575878786 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.33%
|30 দিন
|$ +0.0000824478
|+2.14%
|60 দিন
|$ +0.0000780398
|+2.03%
|90 দিন
|$ +0.0001019075575878786
|+2.72%
Omni Consumer Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.55%
-0.33%
+0.61%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.
Omni Consumer Protocol (OCP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OCPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 OCP থেকে VND
₫101.2532781
|1 OCP থেকে AUD
A$0.0058870422
|1 OCP থেকে GBP
￡0.0028473276
|1 OCP থেকে EUR
€0.003270579
|1 OCP থেকে USD
$0.00384774
|1 OCP থেকে MYR
RM0.0163144176
|1 OCP থেকে TRY
₺0.1564875858
|1 OCP থেকে JPY
¥0.56561778
|1 OCP থেকে ARS
ARS$5.09633163
|1 OCP থেকে RUB
₽0.3077807226
|1 OCP থেকে INR
₹0.3375237528
|1 OCP থেকে IDR
Rp62.0603138922
|1 OCP থেকে KRW
₩5.3440491312
|1 OCP থেকে PHP
₱0.218359245
|1 OCP থেকে EGP
￡E.0.1867692996
|1 OCP থেকে BRL
R$0.0208932282
|1 OCP থেকে CAD
C$0.0052714038
|1 OCP থেকে BDT
৳0.4668847716
|1 OCP থেকে NGN
₦5.8923905586
|1 OCP থেকে UAH
₴0.1589501394
|1 OCP থেকে VES
Bs0.49251072
|1 OCP থেকে CLP
$3.71691684
|1 OCP থেকে PKR
Rs1.0902956064
|1 OCP থেকে KZT
₸2.0764713684
|1 OCP থেকে THB
฿0.1243589568
|1 OCP থেকে TWD
NT$0.115047426
|1 OCP থেকে AED
د.إ0.0141212058
|1 OCP থেকে CHF
Fr0.003078192
|1 OCP থেকে HKD
HK$0.0301662816
|1 OCP থেকে MAD
.د.م0.0347835696
|1 OCP থেকে MXN
$0.0714525318
|1 OCP থেকে PLN
zł0.0140057736
|1 OCP থেকে RON
лв0.016737669
|1 OCP থেকে SEK
kr0.0368228718
|1 OCP থেকে BGN
лв0.0064257258
|1 OCP থেকে HUF
Ft1.3056151368
|1 OCP থেকে CZK
Kč0.0807255852
|1 OCP থেকে KWD
د.ك0.0011735607
|1 OCP থেকে ILS
₪0.0131977482