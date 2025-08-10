Olive Cash প্রাইস (OLIVE)
Olive Cash(OLIVE) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.91KUSD। OLIVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Olive Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Olive Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Olive Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Olive Cash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.21%
|30 দিন
|$ 0
|+6.26%
|60 দিন
|$ 0
|-4.26%
|90 দিন
|$ 0
|--
Olive Cash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.51%
+0.21%
+5.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders.
Olive Cash (OLIVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OLIVEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 OLIVE থেকে VND
₫--
|1 OLIVE থেকে AUD
A$--
|1 OLIVE থেকে GBP
￡--
|1 OLIVE থেকে EUR
€--
|1 OLIVE থেকে USD
$--
|1 OLIVE থেকে MYR
RM--
|1 OLIVE থেকে TRY
₺--
|1 OLIVE থেকে JPY
¥--
|1 OLIVE থেকে ARS
ARS$--
|1 OLIVE থেকে RUB
₽--
|1 OLIVE থেকে INR
₹--
|1 OLIVE থেকে IDR
Rp--
|1 OLIVE থেকে KRW
₩--
|1 OLIVE থেকে PHP
₱--
|1 OLIVE থেকে EGP
￡E.--
|1 OLIVE থেকে BRL
R$--
|1 OLIVE থেকে CAD
C$--
|1 OLIVE থেকে BDT
৳--
|1 OLIVE থেকে NGN
₦--
|1 OLIVE থেকে UAH
₴--
|1 OLIVE থেকে VES
Bs--
|1 OLIVE থেকে CLP
$--
|1 OLIVE থেকে PKR
Rs--
|1 OLIVE থেকে KZT
₸--
|1 OLIVE থেকে THB
฿--
|1 OLIVE থেকে TWD
NT$--
|1 OLIVE থেকে AED
د.إ--
|1 OLIVE থেকে CHF
Fr--
|1 OLIVE থেকে HKD
HK$--
|1 OLIVE থেকে MAD
.د.م--
|1 OLIVE থেকে MXN
$--
|1 OLIVE থেকে PLN
zł--
|1 OLIVE থেকে RON
лв--
|1 OLIVE থেকে SEK
kr--
|1 OLIVE থেকে BGN
лв--
|1 OLIVE থেকে HUF
Ft--
|1 OLIVE থেকে CZK
Kč--
|1 OLIVE থেকে KWD
د.ك--
|1 OLIVE থেকে ILS
₪--