Oil Exchange প্রাইস (OILX)
আজ Oil Exchange (OILX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OILX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OILX-এর জন্য $ 0।
Oil Exchange বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 15,583.26 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.81M OILX। গত 24 ঘণ্টায়, OILX এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OILX গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -3.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Oil Exchange এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 15.58K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। OILX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.81M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999807660.87295। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 15.58K।
+0.01%
-0.07%
-3.87%
-3.87%
আজকে, Oil Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Oil Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Oil Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Oil Exchange থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.07%
|30 দিন
|$ 0
|-6.22%
|60 দিন
|$ 0
|-4.82%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Oil Exchange এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে Oil Exchange-এর মূল্য কত?
Oil Exchange বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -0.07%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।
আজ OILX উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?
OILX গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Solana Ecosystem,Meme ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।
আজ Oil Exchange কতটা জনপ্রিয়?
োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে OILX কিনছে বা বিক্রি করছে।
Oil Exchange অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?
Solana Ecosystem,Meme ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, OILX তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
বাজারে কতটা OILX রয়েছে?
আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 999807660.87295, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
Oil Exchange-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?
টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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