Official Tiger King প্রাইস (EXOTIC)
Official Tiger King(EXOTIC) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 20.61KUSD। EXOTIC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ EXOTIC থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। EXOTIC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Official Tiger King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Official Tiger King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Official Tiger King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Official Tiger King থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-2.08%
|30 দিন
|$ 0
|+8.90%
|60 দিন
|$ 0
|+0.58%
|90 দিন
|$ 0
|--
Official Tiger King এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.44%
-2.08%
+8.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community.
Official Tiger King (EXOTIC) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। EXOTICটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
