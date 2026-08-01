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Official Saudi Oil Reserve-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OSOR-এর মার্কেট ক্যাপ 17,793.03 USD। OSOR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Official Saudi Oil Reserve-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OSOR-এর মার্কেট ক্যাপ 17,793.03 USD। OSOR-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OSOR সম্পর্কে আরও

OSOR প্রাইসের তথ্য

OSOR কী

OSOR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OSOR টোকেনোমিক্স

OSOR প্রাইস পূর্বাভাস

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Official Saudi Oil Reserve প্রাইস (OSOR)

তালিকাভুক্ত নয়

1 OSOR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001779
$0.00001779$0.00001779
+0.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Official Saudi Oil Reserve (OSOR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:00:05 (UTC+8)

Official Saudi Oil Reserve-এর আজকের প্রাইস

আজ Official Saudi Oil Reserve (OSOR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.42% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OSOR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OSOR-এর জন্য $ 0

Official Saudi Oil Reserve বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 17,793.03 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.99M OSOR। গত 24 ঘণ্টায়, OSOR এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00979697 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OSOR গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে -47.28% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) এর মার্কেট তথ্য

$ 17.79K
$ 17.79K$ 17.79K

--
----

$ 17.79K
$ 17.79K$ 17.79K

999.99M
999.99M 999.99M

999,986,441.242385
999,986,441.242385 999,986,441.242385

Official Saudi Oil Reserve এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 17.79K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। OSOR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.99M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999986441.242385। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 17.79K

Official Saudi Oil Reserve-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00979697
$ 0.00979697$ 0.00979697

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.42%

-47.28%

-47.28%

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Official Saudi Oil Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Official Saudi Oil Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Official Saudi Oil Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Official Saudi Oil Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.42%
30 দিন$ 0-57.55%
60 দিন$ 0-67.51%
90 দিন$ 0--

Official Saudi Oil Reserve এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Official Saudi Oil Reserve (OSOR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OSOR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Official Saudi Oil Reserve (OSOR) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Official Saudi Oil Reserve এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Official Saudi Oil Reserve (OSOR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Official Saudi Oil Reserve সম্পর্কে

Official Saudi Oil Reserve-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

Official Saudi Oil Reserve-এর মূল্য Tk, গত ২৪ ঘন্টায় 0.41% পরিবর্তিত হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে সর্বশেষ চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা প্রতিফলিত করে।

OSOR-এর কতগুলি অনন্য হোল্ডার রয়েছে?

অন-চেইন হোল্ডারের সংখ্যা --; এটি OSOR-এর বিতরণ এবং সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করে। হোল্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়ই নেটওয়ার্কের অংশগ্রহণ শক্তিশালী হওয়া বা দীর্ঘমেয়াদী আগ্রহ বৃদ্ধির সংকেত বলে বিবেচিত হয়।

Official Saudi Oil Reserve তার নিজস্ব ব্লকচেইনে কতটা সক্রিয়?

---এর একটি টোকেন হিসেবে, এর কার্যকলাপ ওয়ালেট ইন্টারঅ্যাকশন, নেটওয়ার্ক ফি, স্টেকিং আচরণ এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বৃদ্ধি পাওয়া কার্যকলাপ উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম বা উদ্ভিন্ন ইকোসিস্টেম উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

OSOR-এর মোট প্রচলিত সরবরাহ কত?

প্রচলিত সরবরাহ 999986441.242385 এর কাছাকাছি; এটি টোকেনের স্বল্পতা এবং মূল্যায়নকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সরবরাহের পরিবর্তন ইমিশন, বার্ন বা আনলক সময়সূচীর কারণে ঘটতে পারে।

Official Saudi Oil Reserve-এর ২৪ ঘন্টার ভলিউম কত?

গত একদিনে Official Saudi Oil Reserve-এর ট্রেডিং ভলিউম Tk-- হয়েছে, যা প্রদর্শন করে যে এই অ্যাসেট কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করা হচ্ছে এবং এর তরলতার গভীরতা কত।

OSOR কীভাবে Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme প্রতিযোগীদের তুলনায় কাজ করছে?

Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme সেগমেন্টের অন্যান্য অ্যাসেটের তুলনায়, OSOR-এর গতিশীলতা বাজারের মনোভাব, বিনিয়োগকারীদের গ্রহণযোগ্যতা এবং ---এর সাথে সম্পর্কিত অন-চেইন মেট্রিক্সের উপর নির্ভর করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Official Saudi Oil Reserve সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:00:05 (UTC+8)

Official Saudi Oil Reserve (OSOR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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