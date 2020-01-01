Official Crypto Nostra (OCN) এর টোকেনোমিক্স
Official Crypto Nostra (OCN) এর তথ্য
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.
$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.
The Goal
A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.
$OCN Utility
- Trade Tokens for Book
- Trade Tokens for Merch
- Trade Tokens for Nfts
Official Crypto Nostra (OCN) এর টোকেনোমিক্স এবং প্রাইস বিশ্লেষণ
Official Crypto Nostra (OCN) টোকেনোমিক্স: প্রধান মেট্রিকস ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ
Official Crypto Nostra (OCN) এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য, স্থায়িত্ব এবং সম্ভাবনা বিশ্লেষণের জন্য এর টোকেনোমিক্স বোঝা অপরিহার্য।
মূল মেট্রিক্স এবং কীভাবে সেগুলো গণনা করা হয়:
মোট সরবরাহ:
সর্বাধিক সংখ্যক OCN টোকেন তৈরি করা হয়েছে বা তৈরি করা হবে।
সার্কুলেটিং সরবরাহ:
বর্তমানে মার্কেটে এবং জনসাধারণের হাতে থাকা টোকেনের সংখ্যা।
সর্বোচ্চ সরবরাহ:
মোট কতগুলো OCN টোকেন থাকতে পারে তার সর্বোচ্চ সীমা।
FDV (সম্পূর্ণ মুনাফাকৃত মূল্যায়ন):
বর্তমান প্রাইস × সর্বোচ্চ সরবরাহ হিসাবে হিসাব করা হয়, যা টোকেনগুলো পুরোপুরি প্রচলনে থাকলে মোট মার্কেট ক্যাপের একটি অনুমান প্রদান করে।
মুদ্রাস্ফীতির হার:
নতুন টোকেন কত দ্রুত চালু করা হচ্ছে তা প্রতিফলিত করে, যা দুষ্প্রাপ্যতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রাইস পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডারদের জন্য এই মেট্রিকসগুলো কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উচ্চ সার্কুলেটিং সরবরাহ = অধিক লিকুইডিটি।
সীমিত সর্বোচ্চ সরবরাহ + কম মুদ্রাস্ফীতি = দীর্ঘমেয়াদী প্রাইস বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
স্বচ্ছ টোকেন বিতরণ = প্রজেক্টের উপর আরও ভালো আস্থা এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি কম।
নিম্ন বর্তমান মার্কেট ক্যাপ সহ উচ্চ FDV = সম্ভাব্য অতিরিক্ত মূল্যায়নের ইঙ্গিত।
এখন যেহেতু আপনি OCN এর টোকেনোমিক্স বুঝতে পেরেছেন, OCNটোকেনের লাইভ প্রাইস এক্সপ্লোর করুন!
