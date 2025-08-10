O3 Swap প্রাইস (O3)
O3 Swap(O3) বর্তমানে 0.00158291USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 56.55KUSD। O3 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ O3 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। O3 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, O3 Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, O3 Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001680607 ছিল।
গত 60 দিনে, O3 Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003945010 ছিল।
গত 90 দিনে, O3 Swap থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010178916410445822 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.62%
|30 দিন
|$ -0.0001680607
|-10.61%
|60 দিন
|$ -0.0003945010
|-24.92%
|90 দিন
|$ -0.0010178916410445822
|-39.13%
O3 Swap এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.62%
-0.07%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
O3 Swap (O3) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
|1 O3 থেকে VND
₫41.65427665
|1 O3 থেকে AUD
A$0.0024218523
|1 O3 থেকে GBP
￡0.0011713534
|1 O3 থেকে EUR
€0.0013454735
|1 O3 থেকে USD
$0.00158291
|1 O3 থেকে MYR
RM0.0067115384
|1 O3 থেকে TRY
₺0.0643769497
|1 O3 থেকে JPY
¥0.23268777
|1 O3 থেকে ARS
ARS$2.096564295
|1 O3 থেকে RUB
₽0.1266169709
|1 O3 থেকে INR
₹0.1388528652
|1 O3 থেকে IDR
Rp25.5308028773
|1 O3 থেকে KRW
₩2.1984720408
|1 O3 থেকে PHP
₱0.0898301425
|1 O3 থেকে EGP
￡E.0.0768344514
|1 O3 থেকে BRL
R$0.0085952013
|1 O3 থেকে CAD
C$0.0021685867
|1 O3 থেকে BDT
৳0.1920702994
|1 O3 থেকে NGN
₦2.4240525449
|1 O3 থেকে UAH
₴0.0653900121
|1 O3 থেকে VES
Bs0.20261248
|1 O3 থেকে CLP
$1.52909106
|1 O3 থেকে PKR
Rs0.4485333776
|1 O3 থেকে KZT
₸0.8542332106
|1 O3 থেকে THB
฿0.0511596512
|1 O3 থেকে TWD
NT$0.047329009
|1 O3 থেকে AED
د.إ0.0058092797
|1 O3 থেকে CHF
Fr0.001266328
|1 O3 থেকে HKD
HK$0.0124100144
|1 O3 থেকে MAD
.د.م0.0143095064
|1 O3 থেকে MXN
$0.0293946387
|1 O3 থেকে PLN
zł0.0057617924
|1 O3 থেকে RON
лв0.0068856585
|1 O3 থেকে SEK
kr0.0151484487
|1 O3 থেকে BGN
лв0.0026434597
|1 O3 থেকে HUF
Ft0.5371130212
|1 O3 থেকে CZK
Kč0.0332094518
|1 O3 থেকে KWD
د.ك0.00048278755
|1 O3 থেকে ILS
₪0.0054293813