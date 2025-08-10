Nyzo প্রাইস (NYZO)
Nyzo(NYZO) বর্তমানে 0.00652327USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 152.93KUSD। NYZO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NYZO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NYZO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nyzo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000831151601861874 ছিল।
গত 30 দিনে, Nyzo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014302856 ছিল।
গত 60 দিনে, Nyzo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0029532656 ছিল।
গত 90 দিনে, Nyzo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00003623643376283 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000831151601861874
|-11.30%
|30 দিন
|$ -0.0014302856
|-21.92%
|60 দিন
|$ +0.0029532656
|+45.27%
|90 দিন
|$ -0.00003623643376283
|-0.55%
Nyzo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-11.30%
-11.41%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.
