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NYLIM US High Yield Bond Fund-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.007 USD। HYB-এর মার্কেট ক্যাপ 200,856 USD। HYB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!NYLIM US High Yield Bond Fund-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.007 USD। HYB-এর মার্কেট ক্যাপ 200,856 USD। HYB-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

HYB সম্পর্কে আরও

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NYLIM US High Yield Bond Fund প্রাইস (HYB)

তালিকাভুক্ত নয়

1 HYB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.007
$1.007$1.007
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:57:58 (UTC+8)

NYLIM US High Yield Bond Fund-এর আজকের প্রাইস

আজ NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.007, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HYB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HYB-এর জন্য $ 1.007

NYLIM US High Yield Bond Fund বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 200,856 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 199.53K HYB। গত 24 ঘণ্টায়, HYB এর ট্রেড হয়েছে $ 0.999968 (নিম্ন) এবং $ 1.018 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.028 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.995643

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HYB গত ঘণ্টায় +0.10% এবং গত 7 দিনে +0.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) এর মার্কেট তথ্য

$ 200.86K
$ 200.86K$ 200.86K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 200.86K
$ 200.86K$ 200.86K

199.53K
199.53K 199.53K

199,534.0704467132
199,534.0704467132 199,534.0704467132

NYLIM US High Yield Bond Fund এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 200.86K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। HYB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 199.53K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 199534.0704467132। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 200.86K

NYLIM US High Yield Bond Fund-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.999968
$ 0.999968$ 0.999968
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.999968
$ 0.999968$ 0.999968

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 0.995643
$ 0.995643$ 0.995643

+0.10%

-0.14%

+0.49%

+0.49%

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001511096959987634 ছিল।
গত 30 দিনে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0030110951894803 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.001511096959987634-0.14%
30 দিন$ 0--
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.0030110951894803+0.00%

NYLIM US High Yield Bond Fund এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, HYB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, NYLIM US High Yield Bond Fund এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে NYLIM US High Yield Bond Fund এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? HYB এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, NYLIM US High Yield Bond Fund প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

NYLIM US High Yield Bond Fund সম্পর্কে

HYB-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk123.85848168279936000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.14% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

NYLIM US High Yield Bond Fund-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, HYB উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

HYB-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের HYB বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

NYLIM US High Yield Bond Fund-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk122.99356326850596864000 থেকে Tk125.21145417387264000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

HYB-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং HYB-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: NYLIM US High Yield Bond Fund সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:57:58 (UTC+8)

NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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