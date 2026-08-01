NYLIM US High Yield Bond Fund প্রাইস (HYB)
আজ NYLIM US High Yield Bond Fund (HYB)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.007, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান HYB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি HYB-এর জন্য $ 1.007।
NYLIM US High Yield Bond Fund বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 200,856 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 199.53K HYB। গত 24 ঘণ্টায়, HYB এর ট্রেড হয়েছে $ 0.999968 (নিম্ন) এবং $ 1.018 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.028 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.995643।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, HYB গত ঘণ্টায় +0.10% এবং গত 7 দিনে +0.49% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
NYLIM US High Yield Bond Fund এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 200.86K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। HYB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 199.53K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 199534.0704467132। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 200.86K।
+0.10%
-0.14%
+0.49%
+0.49%
আজকে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.001511096959987634 ছিল।
গত 30 দিনে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NYLIM US High Yield Bond Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0030110951894803 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.001511096959987634
|-0.14%
|30 দিন
|$ 0
|--
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.0030110951894803
|+0.00%
2040 সালে, NYLIM US High Yield Bond Fund এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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HYB-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk123.85848168279936000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.14% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
NYLIM US High Yield Bond Fund-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, HYB উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
HYB-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের HYB বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
NYLIM US High Yield Bond Fund-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk122.99356326850596864000 থেকে Tk125.21145417387264000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
HYB-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং HYB-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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