Nuvola Digital লোগো

Nuvola Digital প্রাইস (NVL)

তালিকাভুক্ত নয়

Nuvola Digital (NVL) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.68338
$0.68338$0.68338
+2.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Nuvola Digital (NVL) এর প্রাইস

Nuvola Digital(NVL) বর্তমানে 0.68338USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.53MUSD। NVL থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Nuvola Digital এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.15%
Nuvola Digital এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
16.87M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NVL থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NVL এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Nuvola Digital (NVL) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Nuvola Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.01436273 ছিল।
গত 30 দিনে, Nuvola Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0569273991 ছিল।
গত 60 দিনে, Nuvola Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0491832686 ছিল।
গত 90 দিনে, Nuvola Digital থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.3002981996927164 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.01436273+2.15%
30 দিন$ +0.0569273991+8.33%
60 দিন$ -0.0491832686-7.19%
90 দিন$ -0.3002981996927164-30.52%

Nuvola Digital (NVL) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Nuvola Digital এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.662633
$ 0.662633$ 0.662633

$ 0.703934
$ 0.703934$ 0.703934

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

-0.02%

+2.15%

+10.74%

Nuvola Digital (NVL) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 11.53M
$ 11.53M$ 11.53M

--
----

16.87M
16.87M 16.87M

Nuvola Digital (NVL) কী?

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

NVL থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 NVL থেকে VND
17,983.1447
1 NVL থেকে AUD
A$1.0455714
1 NVL থেকে GBP
0.5057012
1 NVL থেকে EUR
0.580873
1 NVL থেকে USD
$0.68338
1 NVL থেকে MYR
RM2.8975312
1 NVL থেকে TRY
27.7930646
1 NVL থেকে JPY
¥100.45686
1 NVL থেকে ARS
ARS$905.13681
1 NVL থেকে RUB
54.6635662
1 NVL থেকে INR
59.9460936
1 NVL থেকে IDR
Rp11,022.2565214
1 NVL থেকে KRW
949.1328144
1 NVL থেকে PHP
38.781815
1 NVL থেকে EGP
￡E.33.1712652
1 NVL থেকে BRL
R$3.7107534
1 NVL থেকে CAD
C$0.9362306
1 NVL থেকে BDT
82.9213292
1 NVL থেকে NGN
1,046.5212982
1 NVL থেকে UAH
28.2304278
1 NVL থেকে VES
Bs87.47264
1 NVL থেকে CLP
$660.14508
1 NVL থেকে PKR
Rs193.6425568
1 NVL থেকে KZT
368.7928508
1 NVL থেকে THB
฿22.0868416
1 NVL থেকে TWD
NT$20.433062
1 NVL থেকে AED
د.إ2.5080046
1 NVL থেকে CHF
Fr0.546704
1 NVL থেকে HKD
HK$5.3576992
1 NVL থেকে MAD
.د.م6.1777552
1 NVL থেকে MXN
$12.6903666
1 NVL থেকে PLN
2.4875032
1 NVL থেকে RON
лв2.972703
1 NVL থেকে SEK
kr6.5399466
1 NVL থেকে BGN
лв1.1412446
1 NVL থেকে HUF
Ft231.8845016
1 NVL থেকে CZK
14.3373124
1 NVL থেকে KWD
د.ك0.2084309
1 NVL থেকে ILS
2.3439934