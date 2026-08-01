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Novo Nordisk xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 46.36 USD। NVOX-এর মার্কেট ক্যাপ 524,700 USD। NVOX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Novo Nordisk xStock-এর আজকের লাইভ প্রাইস 46.36 USD। NVOX-এর মার্কেট ক্যাপ 524,700 USD। NVOX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NVOX সম্পর্কে আরও

NVOX প্রাইসের তথ্য

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Novo Nordisk xStock প্রাইস (NVOX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NVOX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$46.35
$46.35$46.35
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Novo Nordisk xStock (NVOX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:54:53 (UTC+8)

Novo Nordisk xStock-এর আজকের প্রাইস

আজ Novo Nordisk xStock (NVOX)-এর লাইভ প্রাইস $ 46.36, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NVOX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NVOX-এর জন্য $ 46.36

Novo Nordisk xStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 524,700 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 11.32K NVOX। গত 24 ঘণ্টায়, NVOX এর ট্রেড হয়েছে $ 45.4 (নিম্ন) এবং $ 46.97 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 66.15 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 34.28

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NVOX গত ঘণ্টায় +1.15% এবং গত 7 দিনে +1.20% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.84K-তে পৌঁছেছে।

Novo Nordisk xStock (NVOX) এর মার্কেট তথ্য

$ 524.70K
$ 524.70K$ 524.70K

$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K

$ 93.44M
$ 93.44M$ 93.44M

11.32K
11.32K 11.32K

2,015,512.279401107
2,015,512.279401107 2,015,512.279401107

Novo Nordisk xStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 524.70K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.84K। NVOX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 11.32K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2015512.279401107। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 93.44M

Novo Nordisk xStock-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 45.4
$ 45.4$ 45.4
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 46.97
$ 46.97$ 46.97
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 45.4
$ 45.4$ 45.4

$ 46.97
$ 46.97$ 46.97

$ 66.15
$ 66.15$ 66.15

$ 34.28
$ 34.28$ 34.28

+1.15%

+2.09%

+1.20%

+1.20%

Novo Nordisk xStock (NVOX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Novo Nordisk xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.949807 ছিল।
গত 30 দিনে, Novo Nordisk xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -2.8758869680 ছিল।
গত 60 দিনে, Novo Nordisk xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.8860574600 ছিল।
গত 90 দিনে, Novo Nordisk xStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00178760048945 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.949807+2.09%
30 দিন$ -2.8758869680-6.20%
60 দিন$ +3.8860574600+8.38%
90 দিন$ +0.00178760048945+0.00%

Novo Nordisk xStock এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Novo Nordisk xStock (NVOX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NVOX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Novo Nordisk xStock (NVOX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Novo Nordisk xStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Novo Nordisk xStock সম্পর্কে

Novo Nordisk xStock-এর বর্তমান দাম কত?

Novo Nordisk xStock-এর দাম Tk5702.1640623779328000 এবং আজকে এটি 2.09% পরিবর্তিত হয়েছে।

NVOX সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Novo Nordisk xStock-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে NVOX-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

NVOX-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk8136.2845713179520000 এবং ATL হল Tk4216.3542721810944000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 11318.299440929479 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Novo Nordisk xStock সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:54:53 (UTC+8)

Novo Nordisk xStock (NVOX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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