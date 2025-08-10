NVM সম্পর্কে আরও

Novem Pro (NVM) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.410326
$0.410326
0.00%1D
mexc
USD

আজকে Novem Pro (NVM) এর প্রাইস

Novem Pro(NVM) বর্তমানে 0.410326USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। NVM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Novem Pro এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.01%
Novem Pro এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NVM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NVM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Novem Pro (NVM) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Novem Pro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Novem Pro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0071912503 ছিল।
গত 60 দিনে, Novem Pro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0072676120 ছিল।
গত 90 দিনে, Novem Pro থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0241883960426595 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.01%
30 দিন$ +0.0071912503+1.75%
60 দিন$ +0.0072676120+1.77%
90 দিন$ +0.0241883960426595+6.26%

Novem Pro (NVM) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Novem Pro এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.410321
$ 0.410321

$ 0.410457
$ 0.410457

$ 0.973843
$ 0.973843

--

-0.01%

+1.75%

Novem Pro (NVM) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00

--
--

0.00
0.00

Novem Pro (NVM) কী?

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Novem Pro (NVM) এর টোকেনোমিক্স

Novem Pro (NVM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NVMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Novem Pro (NVM) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

NVM থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 NVM থেকে VND
10,797.72869
1 NVM থেকে AUD
A$0.62779878
1 NVM থেকে GBP
0.30364124
1 NVM থেকে EUR
0.3487771
1 NVM থেকে USD
$0.410326
1 NVM থেকে MYR
RM1.73978224
1 NVM থেকে TRY
16.73719754
1 NVM থেকে JPY
¥60.317922
1 NVM থেকে ARS
ARS$543.476787
1 NVM থেকে RUB
32.71529198
1 NVM থেকে INR
35.99379672
1 NVM থেকে IDR
Rp6,618.16036378
1 NVM থেকে KRW
569.89357488
1 NVM থেকে PHP
23.2860005
1 NVM থেকে EGP
￡E.19.76540342
1 NVM থেকে BRL
R$2.22807018
1 NVM থেকে CAD
C$0.56214662
1 NVM থেকে BDT
49.78895684
1 NVM থেকে NGN
628.36913314
1 NVM থেকে UAH
16.95056706
1 NVM থেকে VES
Bs52.521728
1 NVM থেকে CLP
$397.605894
1 NVM থেকে PKR
Rs116.26997536
1 NVM থেকে KZT
221.43652916
1 NVM থেকে THB
฿13.13863852
1 NVM থেকে TWD
NT$12.2687474
1 NVM থেকে AED
د.إ1.50589642
1 NVM থেকে CHF
Fr0.3282608
1 NVM থেকে HKD
HK$3.21695584
1 NVM থেকে MAD
.د.م3.70934704
1 NVM থেকে MXN
$7.61975382
1 NVM থেকে PLN
1.49358664
1 NVM থেকে RON
лв1.7849181
1 NVM থেকে SEK
kr3.92681982
1 NVM থেকে BGN
лв0.68524442
1 NVM থেকে HUF
Ft139.23181832
1 NVM থেকে CZK
8.60863948
1 NVM থেকে KWD
د.ك0.124328778
1 NVM থেকে ILS
1.40741818