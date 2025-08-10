Novacoin প্রাইস (NVC)
Novacoin(NVC) বর্তমানে 0.02009031USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। NVC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Novacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00216146934109161 ছিল।
গত 30 দিনে, Novacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0050654381 ছিল।
গত 60 দিনে, Novacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005419320 ছিল।
গত 90 দিনে, Novacoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004784241258288732 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00216146934109161
|-9.71%
|30 দিন
|$ -0.0050654381
|-25.21%
|60 দিন
|$ +0.0005419320
|+2.70%
|90 দিন
|$ -0.004784241258288732
|-19.23%
Novacoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.09%
-9.71%
-0.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Novacoin is a hybrid Proof of work (POW) / Proof of stake (POS) decentralized peer-to-peer cryptocurrency.The Proof of Work part of Novacoin is based on the Scrypt hashing algorithm. Proof of Stake contributes to the coins energy efficiency, as there is no need for nodes to contribute mining power to part of the money creation process. As of now, Novacoin is set to be capped at 2 billion coins. However Novacoin stated that the cap limit may be lifted if the situation requires it. It looks very much like a variation of Sunny King Peercoin.
