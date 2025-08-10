Noti প্রাইস (NOTI)
Noti(NOTI) বর্তমানে 0.0065199USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 203.89KUSD। NOTI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NOTI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NOTI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Noti থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Noti থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009391185 ছিল।
গত 60 দিনে, Noti থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007312563 ছিল।
গত 90 দিনে, Noti থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
-0.09%
-10.72%
Noti is the first AI-based sniping bot that helps users find and snipe newly launched tokens on decentralized and centralized exchanges. With Noti, you are among the first to buy tokens immediately upon their launch and set up selling strategies. Noti currently supports Ethereum and plans to expand to all other popular chains. Noti provides several key features, including front-running, rug pull, and scam protection, trending tokens dashboard, and selling strategies. Powered by AI, these tools enhance security, prevent users from risks common to the crypto market, and improve their sniping experience. Discover new, promising tokens, pre-filtered for quality, right from the Noti dashboard, and set up the snipes and the sell strategies, all in one place. The platform offers multiple access points for users, including a web platform, a Telegram bot, and API integration. This allows both beginners and experienced traders to utilize Noti’s tools in a way that suits their needs. The user-friendly interface makes it easy to configure snipes, monitor transactions, and set up selling strategies ahead of time.
Noti (NOTI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 NOTI থেকে VND
₫171.5711685
|1 NOTI থেকে AUD
A$0.009975447
|1 NOTI থেকে GBP
￡0.004824726
|1 NOTI থেকে EUR
€0.005541915
|1 NOTI থেকে USD
$0.0065199
|1 NOTI থেকে MYR
RM0.027644376
|1 NOTI থেকে TRY
₺0.265164333
|1 NOTI থেকে JPY
¥0.9584253
|1 NOTI থেকে ARS
ARS$8.63560755
|1 NOTI থেকে RUB
₽0.521526801
|1 NOTI থেকে INR
₹0.571925628
|1 NOTI থেকে IDR
Rp105.159662697
|1 NOTI থেকে KRW
₩9.055358712
|1 NOTI থেকে PHP
₱0.370004325
|1 NOTI থেকে EGP
￡E.0.316475946
|1 NOTI থেকে BRL
R$0.035403057
|1 NOTI থেকে CAD
C$0.008932263
|1 NOTI থেকে BDT
৳0.791124666
|1 NOTI থেকে NGN
₦9.984509661
|1 NOTI থেকে UAH
₴0.269337069
|1 NOTI থেকে VES
Bs0.8345472
|1 NOTI থেকে CLP
$6.2982234
|1 NOTI থেকে PKR
Rs1.847478864
|1 NOTI থেকে KZT
₸3.518529234
|1 NOTI থেকে THB
฿0.210723168
|1 NOTI থেকে TWD
NT$0.19494501
|1 NOTI থেকে AED
د.إ0.023928033
|1 NOTI থেকে CHF
Fr0.00521592
|1 NOTI থেকে HKD
HK$0.051116016
|1 NOTI থেকে MAD
.د.م0.058939896
|1 NOTI থেকে MXN
$0.121074543
|1 NOTI থেকে PLN
zł0.023732436
|1 NOTI থেকে RON
лв0.028361565
|1 NOTI থেকে SEK
kr0.062395443
|1 NOTI থেকে BGN
лв0.010888233
|1 NOTI থেকে HUF
Ft2.212332468
|1 NOTI থেকে CZK
Kč0.136787502
|1 NOTI থেকে KWD
د.ك0.0019885695
|1 NOTI থেকে ILS
₪0.022363257