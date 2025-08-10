NOT A CHILL GUY প্রাইস (PHILLIP)
NOT A CHILL GUY(PHILLIP) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 9.67KUSD। PHILLIP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PHILLIP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PHILLIP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NOT A CHILL GUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NOT A CHILL GUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, NOT A CHILL GUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NOT A CHILL GUY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.55%
|30 দিন
|$ 0
|+6.64%
|60 দিন
|$ 0
|+18.50%
|90 দিন
|$ 0
|--
NOT A CHILL GUY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.14%
-1.55%
+10.92%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
NOT A CHILL GUY (PHILLIP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। PHILLIPটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
