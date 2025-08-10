Norman প্রাইস (NORM)
Norman(NORM) বর্তমানে 0.00002738USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 27.39KUSD। NORM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NORM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NORM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Norman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Norman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000036353 ছিল।
গত 60 দিনে, Norman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000061964 ছিল।
গত 90 দিনে, Norman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000018696776323116154 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.54%
|30 দিন
|$ -0.0000036353
|-13.27%
|60 দিন
|$ -0.0000061964
|-22.63%
|90 দিন
|$ -0.000018696776323116154
|-40.57%
Norman এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.09%
+0.54%
+12.44%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
We all know Norman. He’s the guy that gives you that acknowledgement nod(you know the one) as you pass eachother in a parking lot. He’s the coworker you’ve known for years but never had more than a surface level conversation with. He’s the guy that works 40 years for a corporation so he can retire at 60 with a nice pension. Norman is the guy that tells you he is “living the dream.” Norman is everyone you interact with in your daily life. A little bit of him lives in all of us. He is the Norm. Without further ado (This phrase is something Norman would say) Meet Norman! (Norm for short. Normie if you’re his wife or mother) He graduated with a degree in business, He is a serial intern, He irons his jeans to keep them looking neet, He uses colorful socks as a way to express himself, He drives a 1997 Toyota Camry, He has a dog named Dogē and a cat named Luna, He’s a self proclaimed expert in investing and has a five figure portfolio on Robinhood, He gives financial advice to all his friends. Welcome to Norms World.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 NORM থেকে VND
₫0.7205047
|1 NORM থেকে AUD
A$0.0000418914
|1 NORM থেকে GBP
￡0.0000202612
|1 NORM থেকে EUR
€0.000023273
|1 NORM থেকে USD
$0.00002738
|1 NORM থেকে MYR
RM0.0001160912
|1 NORM থেকে TRY
₺0.0011135446
|1 NORM থেকে JPY
¥0.00402486
|1 NORM থেকে ARS
ARS$0.03626481
|1 NORM থেকে RUB
₽0.0021901262
|1 NORM থেকে INR
₹0.0024017736
|1 NORM থেকে IDR
Rp0.4416128414
|1 NORM থেকে KRW
₩0.0380275344
|1 NORM থেকে PHP
₱0.001553815
|1 NORM থেকে EGP
￡E.0.0013290252
|1 NORM থেকে BRL
R$0.0001486734
|1 NORM থেকে CAD
C$0.0000375106
|1 NORM থেকে BDT
৳0.0033222892
|1 NORM থেকে NGN
₦0.0419294582
|1 NORM থেকে UAH
₴0.0011310678
|1 NORM থেকে VES
Bs0.00350464
|1 NORM থেকে CLP
$0.02644908
|1 NORM থেকে PKR
Rs0.0077583968
|1 NORM থেকে KZT
₸0.0147758908
|1 NORM থেকে THB
฿0.0008849216
|1 NORM থেকে TWD
NT$0.000818662
|1 NORM থেকে AED
د.إ0.0001004846
|1 NORM থেকে CHF
Fr0.000021904
|1 NORM থেকে HKD
HK$0.0002146592
|1 NORM থেকে MAD
.د.م0.0002475152
|1 NORM থেকে MXN
$0.0005084466
|1 NORM থেকে PLN
zł0.0000996632
|1 NORM থেকে RON
лв0.000119103
|1 NORM থেকে SEK
kr0.0002620266
|1 NORM থেকে BGN
лв0.0000457246
|1 NORM থেকে HUF
Ft0.0092905816
|1 NORM থেকে CZK
Kč0.0005744324
|1 NORM থেকে KWD
د.ك0.0000083509
|1 NORM থেকে ILS
₪0.0000939134