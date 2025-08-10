Nord Finance প্রাইস (NORD)
Nord Finance(NORD) বর্তমানে 0.00918796USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 67.94KUSD। NORD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NORD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NORD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nord Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010424 ছিল।
গত 30 দিনে, Nord Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017022349 ছিল।
গত 60 দিনে, Nord Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0104253237 ছিল।
গত 90 দিনে, Nord Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.007609135781888764 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00010424
|+1.15%
|30 দিন
|$ +0.0017022349
|+18.53%
|60 দিন
|$ +0.0104253237
|+113.47%
|90 দিন
|$ -0.007609135781888764
|-45.30%
Nord Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+1.15%
+4.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.
Nord Finance (NORD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NORDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NORD থেকে VND
₫241.7811674
|1 NORD থেকে AUD
A$0.0140575788
|1 NORD থেকে GBP
￡0.0067990904
|1 NORD থেকে EUR
€0.007809766
|1 NORD থেকে USD
$0.00918796
|1 NORD থেকে MYR
RM0.0389569504
|1 NORD থেকে TRY
₺0.3736743332
|1 NORD থেকে JPY
¥1.35063012
|1 NORD থেকে ARS
ARS$12.16945302
|1 NORD থেকে RUB
₽0.7349449204
|1 NORD থেকে INR
₹0.8059678512
|1 NORD থেকে IDR
Rp148.1928824788
|1 NORD থেকে KRW
₩12.7609738848
|1 NORD থেকে PHP
₱0.52141673
|1 NORD থেকে EGP
￡E.0.4459835784
|1 NORD থেকে BRL
R$0.0498906228
|1 NORD থেকে CAD
C$0.0125875052
|1 NORD থেকে BDT
৳1.1148670664
|1 NORD থেকে NGN
₦14.0703500644
|1 NORD থেকে UAH
₴0.3795546276
|1 NORD থেকে VES
Bs1.17605888
|1 NORD থেকে CLP
$8.87556936
|1 NORD থেকে PKR
Rs2.6035003456
|1 NORD থেকে KZT
₸4.9583744936
|1 NORD থেকে THB
฿0.2969548672
|1 NORD থেকে TWD
NT$0.274720004
|1 NORD থেকে AED
د.إ0.0337198132
|1 NORD থেকে CHF
Fr0.007350368
|1 NORD থেকে HKD
HK$0.0720336064
|1 NORD থেকে MAD
.د.م0.0830591584
|1 NORD থেকে MXN
$0.1706204172
|1 NORD থেকে PLN
zł0.0334441744
|1 NORD থেকে RON
лв0.039967626
|1 NORD থেকে SEK
kr0.0879287772
|1 NORD থেকে BGN
лв0.0153438932
|1 NORD থেকে HUF
Ft3.1176585872
|1 NORD থেকে CZK
Kč0.1927634008
|1 NORD থেকে KWD
د.ك0.0028023278
|1 NORD থেকে ILS
₪0.0315147028