Noot Noot প্রাইস (NOOT)
Noot Noot(NOOT) বর্তমানে 0.00701471USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.01MUSD। NOOT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Noot Noot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0018705495989363 ছিল।
গত 30 দিনে, Noot Noot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0033585175 ছিল।
গত 60 দিনে, Noot Noot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0036941798 ছিল।
গত 90 দিনে, Noot Noot থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0122137823329911 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0018705495989363
|-21.05%
|30 দিন
|$ -0.0033585175
|-47.87%
|60 দিন
|$ -0.0036941798
|-52.66%
|90 দিন
|$ -0.0122137823329911
|-63.51%
Noot Noot এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+3.02%
-21.05%
-36.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Noot Noot is a community-driven meme token on Abstract, originally launched as a fun, culture-based asset and later fully taken over by its community. It serves as a decentralized experiment in collective ownership and engagement, fostering an active holder base that shapes its future. With no centralized control, Noot Noot thrives on community-led initiatives, governance, and ecosystem expansion, reinforcing its role as a social and cultural token in the Abstract ecosystem.
|1 NOOT থেকে VND
₫184.59209365
|1 NOOT থেকে AUD
A$0.0107325063
|1 NOOT থেকে GBP
￡0.0051908854
|1 NOOT থেকে EUR
€0.0059625035
|1 NOOT থেকে USD
$0.00701471
|1 NOOT থেকে MYR
RM0.0297423704
|1 NOOT থেকে TRY
₺0.2852882557
|1 NOOT থেকে JPY
¥1.03116237
|1 NOOT থেকে ARS
ARS$9.290983395
|1 NOOT থেকে RUB
₽0.5611066529
|1 NOOT থেকে INR
₹0.6153303612
|1 NOOT থেকে IDR
Rp113.1404680313
|1 NOOT থেকে KRW
₩9.7425904248
|1 NOOT থেকে PHP
₱0.3980847925
|1 NOOT থেকে EGP
￡E.0.3404940234
|1 NOOT থেকে BRL
R$0.0380898753
|1 NOOT থেকে CAD
C$0.0096101527
|1 NOOT থেকে BDT
৳0.8511649114
|1 NOOT থেকে NGN
₦10.7422567469
|1 NOOT থেকে UAH
₴0.2897776701
|1 NOOT থেকে VES
Bs0.89788288
|1 NOOT থেকে CLP
$6.77620986
|1 NOOT থেকে PKR
Rs1.9876882256
|1 NOOT থেকে KZT
₸3.7855583986
|1 NOOT থেকে THB
฿0.2267154272
|1 NOOT থেকে TWD
NT$0.209739829
|1 NOOT থেকে AED
د.إ0.0257439857
|1 NOOT থেকে CHF
Fr0.005611768
|1 NOOT থেকে HKD
HK$0.0549953264
|1 NOOT থেকে MAD
.د.م0.0634129784
|1 NOOT থেকে MXN
$0.1302631647
|1 NOOT থেকে PLN
zł0.0255335444
|1 NOOT থেকে RON
лв0.0305139885
|1 NOOT থেকে SEK
kr0.0671307747
|1 NOOT থেকে BGN
лв0.0117145657
|1 NOOT থেকে HUF
Ft2.3802313972
|1 NOOT থেকে CZK
Kč0.1471686158
|1 NOOT থেকে KWD
د.ك0.00213948655
|1 NOOT থেকে ILS
₪0.0240604553