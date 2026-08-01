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NonKyotoProtocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0037072 USD। NKP-এর মার্কেট ক্যাপ 2,337,022 USD। NKP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!NonKyotoProtocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0037072 USD। NKP-এর মার্কেট ক্যাপ 2,337,022 USD। NKP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NKP সম্পর্কে আরও

NKP প্রাইসের তথ্য

NKP কী

NKP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NKP টোকেনোমিক্স

NKP প্রাইস পূর্বাভাস

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NonKyotoProtocol প্রাইস (NKP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NKP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00377604
$0.00377604$0.00377604
+0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
NonKyotoProtocol (NKP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:53:25 (UTC+8)

NonKyotoProtocol-এর আজকের প্রাইস

আজ NonKyotoProtocol (NKP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0037072, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NKP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NKP-এর জন্য $ 0.0037072

NonKyotoProtocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,337,022 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 629.70M NKP। গত 24 ঘণ্টায়, NKP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00341435 (নিম্ন) এবং $ 0.00380858 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04223819 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00210026

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NKP গত ঘণ্টায় +0.30% এবং গত 7 দিনে +19.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.86K-তে পৌঁছেছে।

NonKyotoProtocol (NKP) এর মার্কেট তথ্য

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 2.86K
$ 2.86K$ 2.86K

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

629.70M
629.70M 629.70M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

NonKyotoProtocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.86K। NKP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 629.70M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 3.71M

NonKyotoProtocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00341435
$ 0.00341435$ 0.00341435
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00380858
$ 0.00380858$ 0.00380858
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00341435
$ 0.00341435$ 0.00341435

$ 0.00380858
$ 0.00380858$ 0.00380858

$ 0.04223819
$ 0.04223819$ 0.04223819

$ 0.00210026
$ 0.00210026$ 0.00210026

+0.30%

+11.21%

+19.73%

+19.73%

NonKyotoProtocol (NKP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, NonKyotoProtocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003736 ছিল।
গত 30 দিনে, NonKyotoProtocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006490243 ছিল।
গত 60 দিনে, NonKyotoProtocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0013738086 ছিল।
গত 90 দিনে, NonKyotoProtocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000019845501858 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0003736+11.21%
30 দিন$ +0.0006490243+17.51%
60 দিন$ +0.0013738086+37.06%
90 দিন$ -0.000000019845501858-0.00%

NonKyotoProtocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য NonKyotoProtocol (NKP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NKP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
NonKyotoProtocol (NKP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, NonKyotoProtocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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NonKyotoProtocol সম্পর্কে

NKP-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.455976328991533056000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 11.20% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

NonKyotoProtocol-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, NKP উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

NKP-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের NKP বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

NonKyotoProtocol-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.4199565113541866880000 থেকে Tk0.4684458154592611584000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

NKP-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং NKP-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: NonKyotoProtocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:53:25 (UTC+8)

NonKyotoProtocol (NKP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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