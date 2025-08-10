NON OF US প্রাইস (NON)
NON OF US(NON) বর্তমানে 0.00000416USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.54KUSD। NON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NON OF US থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NON OF US থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000005785 ছিল।
গত 60 দিনে, NON OF US থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000004314 ছিল।
গত 90 দিনে, NON OF US থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000090326479012238 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.33%
|30 দিন
|$ +0.0000005785
|+13.91%
|60 দিন
|$ +0.0000004314
|+10.37%
|90 দিন
|$ +0.000000090326479012238
|+2.22%
NON OF US এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
-1.33%
+12.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
n the digital realm, whispers speak of a mysterious group. No one knows exactly who they are or what their purpose is. Their symbols and signs appear in the most unexpected places, inviting the observant to delve deeper. It's said that those who can decipher the hidden messages will become part of an exclusive community preparing for something monumental. Beneath ordinary objects lie secrets revealed only to those ready to see them.
NON OF US (NON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NON থেকে VND
₫0.1094704
|1 NON থেকে AUD
A$0.0000063648
|1 NON থেকে GBP
￡0.0000030784
|1 NON থেকে EUR
€0.000003536
|1 NON থেকে USD
$0.00000416
|1 NON থেকে MYR
RM0.0000176384
|1 NON থেকে TRY
₺0.0001696864
|1 NON থেকে JPY
¥0.00061152
|1 NON থেকে ARS
ARS$0.00550992
|1 NON থেকে RUB
₽0.0003316768
|1 NON থেকে INR
₹0.0003649152
|1 NON থেকে IDR
Rp0.0670967648
|1 NON থেকে KRW
₩0.0057777408
|1 NON থেকে PHP
₱0.00023608
|1 NON থেকে EGP
￡E.0.0002003872
|1 NON থেকে BRL
R$0.0000225888
|1 NON থেকে CAD
C$0.0000056992
|1 NON থেকে BDT
৳0.0005047744
|1 NON থেকে NGN
₦0.0063705824
|1 NON থেকে UAH
₴0.0001718496
|1 NON থেকে VES
Bs0.00053248
|1 NON থেকে CLP
$0.00403104
|1 NON থেকে PKR
Rs0.0011787776
|1 NON থেকে KZT
₸0.0022449856
|1 NON থেকে THB
฿0.0001334112
|1 NON থেকে TWD
NT$0.000124384
|1 NON থেকে AED
د.إ0.0000152672
|1 NON থেকে CHF
Fr0.000003328
|1 NON থেকে HKD
HK$0.0000326144
|1 NON থেকে MAD
.د.م0.0000376064
|1 NON থেকে MXN
$0.0000772512
|1 NON থেকে PLN
zł0.0000151424
|1 NON থেকে RON
лв0.000018096
|1 NON থেকে SEK
kr0.0000398112
|1 NON থেকে BGN
лв0.0000069472
|1 NON থেকে HUF
Ft0.0014115712
|1 NON থেকে CZK
Kč0.0000872768
|1 NON থেকে KWD
د.ك0.00000126048
|1 NON থেকে ILS
₪0.0000142688