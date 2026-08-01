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Noel Claw-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। NOELCLAW-এর মার্কেট ক্যাপ 12,094.03 USD। NOELCLAW-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Noel Claw-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। NOELCLAW-এর মার্কেট ক্যাপ 12,094.03 USD। NOELCLAW-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NOELCLAW সম্পর্কে আরও

NOELCLAW প্রাইসের তথ্য

NOELCLAW কী

NOELCLAW হোয়াইটপেপার

NOELCLAW অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

NOELCLAW টোকেনোমিক্স

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Noel Claw প্রাইস (NOELCLAW)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NOELCLAW থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000121138
$0.000000121138$0.000000121138
-0.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Noel Claw (NOELCLAW) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:52:36 (UTC+8)

Noel Claw-এর আজকের প্রাইস

আজ Noel Claw (NOELCLAW)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NOELCLAW থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NOELCLAW-এর জন্য $ 0

Noel Claw বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 12,094.03 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 99.84B NOELCLAW। গত 24 ঘণ্টায়, NOELCLAW এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NOELCLAW গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Noel Claw (NOELCLAW) এর মার্কেট তথ্য

$ 12.09K
$ 12.09K$ 12.09K

--
----

$ 12.09K
$ 12.09K$ 12.09K

99.84B
99.84B 99.84B

99,836,739,267.92206
99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

Noel Claw এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 12.09K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। NOELCLAW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 99.84B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 99836739267.92206। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 12.09K

Noel Claw-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

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-0.55%

-0.55%

Noel Claw (NOELCLAW) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Noel Claw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Noel Claw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Noel Claw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Noel Claw থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0+5.27%
60 দিন$ 0+12.34%
90 দিন----

Noel Claw এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Noel Claw (NOELCLAW) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NOELCLAW এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Noel Claw (NOELCLAW) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Noel Claw এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Noel Claw এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? NOELCLAW এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Noel Claw প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Noel Claw সম্পর্কে

বর্তমানে Noel Claw-এর মূল্য কত?

Noel Claw বর্তমানে Tk দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ NOELCLAW উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

NOELCLAW গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad,Arcade Games ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ Noel Claw কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে NOELCLAW কিনছে বা বিক্রি করছে।

Noel Claw অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad,Arcade Games ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, NOELCLAW তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা NOELCLAW রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 99836739267.92206, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

Noel Claw-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Noel Claw সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:52:36 (UTC+8)

Noel Claw (NOELCLAW) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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