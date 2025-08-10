Noah Terminal প্রাইস (NOAHAI)
Noah Terminal(NOAHAI) বর্তমানে 0.00000776USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.76KUSD। NOAHAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NOAHAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NOAHAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000006501 ছিল।
গত 60 দিনে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000045652 ছিল।
গত 90 দিনে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000031944323336092856 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000006501
|-8.37%
|60 দিন
|$ -0.0000045652
|-58.83%
|90 দিন
|$ -0.000031944323336092856
|-80.45%
Noah Terminal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+0.13%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
Noah Terminal (NOAHAI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NOAHAIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NOAHAI থেকে VND
₫0.2042044
|1 NOAHAI থেকে AUD
A$0.0000118728
|1 NOAHAI থেকে GBP
￡0.0000057424
|1 NOAHAI থেকে EUR
€0.000006596
|1 NOAHAI থেকে USD
$0.00000776
|1 NOAHAI থেকে MYR
RM0.0000329024
|1 NOAHAI থেকে TRY
₺0.0003155992
|1 NOAHAI থেকে JPY
¥0.00114072
|1 NOAHAI থেকে ARS
ARS$0.01027812
|1 NOAHAI থেকে RUB
₽0.0006207224
|1 NOAHAI থেকে INR
₹0.0006807072
|1 NOAHAI থেকে IDR
Rp0.1251612728
|1 NOAHAI থেকে KRW
₩0.0107777088
|1 NOAHAI থেকে PHP
₱0.00044038
|1 NOAHAI থেকে EGP
￡E.0.0003766704
|1 NOAHAI থেকে BRL
R$0.0000421368
|1 NOAHAI থেকে CAD
C$0.0000106312
|1 NOAHAI থেকে BDT
৳0.0009415984
|1 NOAHAI থেকে NGN
₦0.0118835864
|1 NOAHAI থেকে UAH
₴0.0003205656
|1 NOAHAI থেকে VES
Bs0.00099328
|1 NOAHAI থেকে CLP
$0.00749616
|1 NOAHAI থেকে PKR
Rs0.0021988736
|1 NOAHAI থেকে KZT
₸0.0041877616
|1 NOAHAI থেকে THB
฿0.0002508032
|1 NOAHAI থেকে TWD
NT$0.000232024
|1 NOAHAI থেকে AED
د.إ0.0000284792
|1 NOAHAI থেকে CHF
Fr0.000006208
|1 NOAHAI থেকে HKD
HK$0.0000608384
|1 NOAHAI থেকে MAD
.د.م0.0000701504
|1 NOAHAI থেকে MXN
$0.0001441032
|1 NOAHAI থেকে PLN
zł0.0000282464
|1 NOAHAI থেকে RON
лв0.000033756
|1 NOAHAI থেকে SEK
kr0.0000742632
|1 NOAHAI থেকে BGN
лв0.0000129592
|1 NOAHAI থেকে HUF
Ft0.0026331232
|1 NOAHAI থেকে CZK
Kč0.0001628048
|1 NOAHAI থেকে KWD
د.ك0.0000023668
|1 NOAHAI থেকে ILS
₪0.0000266168