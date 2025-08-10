NOAHAI সম্পর্কে আরও

আজকে Noah Terminal (NOAHAI) এর প্রাইস

Noah Terminal(NOAHAI) বর্তমানে 0.00000776USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.76KUSD। NOAHAI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Noah Terminal এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Noah Terminal এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
999.83M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NOAHAI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NOAHAI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Noah Terminal (NOAHAI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000006501 ছিল।
গত 60 দিনে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000045652 ছিল।
গত 90 দিনে, Noah Terminal থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000031944323336092856 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000006501-8.37%
60 দিন$ -0.0000045652-58.83%
90 দিন$ -0.000031944323336092856-80.45%

Noah Terminal (NOAHAI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Noah Terminal এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00090048
$ 0.00090048$ 0.00090048

--

--

+0.13%

Noah Terminal (NOAHAI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

--
----

999.83M
999.83M 999.83M

Noah Terminal (NOAHAI) কী?

The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

NOAHAI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 NOAHAI থেকে VND
0.2042044
1 NOAHAI থেকে AUD
A$0.0000118728
1 NOAHAI থেকে GBP
0.0000057424
1 NOAHAI থেকে EUR
0.000006596
1 NOAHAI থেকে USD
$0.00000776
1 NOAHAI থেকে MYR
RM0.0000329024
1 NOAHAI থেকে TRY
0.0003155992
1 NOAHAI থেকে JPY
¥0.00114072
1 NOAHAI থেকে ARS
ARS$0.01027812
1 NOAHAI থেকে RUB
0.0006207224
1 NOAHAI থেকে INR
0.0006807072
1 NOAHAI থেকে IDR
Rp0.1251612728
1 NOAHAI থেকে KRW
0.0107777088
1 NOAHAI থেকে PHP
0.00044038
1 NOAHAI থেকে EGP
￡E.0.0003766704
1 NOAHAI থেকে BRL
R$0.0000421368
1 NOAHAI থেকে CAD
C$0.0000106312
1 NOAHAI থেকে BDT
0.0009415984
1 NOAHAI থেকে NGN
0.0118835864
1 NOAHAI থেকে UAH
0.0003205656
1 NOAHAI থেকে VES
Bs0.00099328
1 NOAHAI থেকে CLP
$0.00749616
1 NOAHAI থেকে PKR
Rs0.0021988736
1 NOAHAI থেকে KZT
0.0041877616
1 NOAHAI থেকে THB
฿0.0002508032
1 NOAHAI থেকে TWD
NT$0.000232024
1 NOAHAI থেকে AED
د.إ0.0000284792
1 NOAHAI থেকে CHF
Fr0.000006208
1 NOAHAI থেকে HKD
HK$0.0000608384
1 NOAHAI থেকে MAD
.د.م0.0000701504
1 NOAHAI থেকে MXN
$0.0001441032
1 NOAHAI থেকে PLN
0.0000282464
1 NOAHAI থেকে RON
лв0.000033756
1 NOAHAI থেকে SEK
kr0.0000742632
1 NOAHAI থেকে BGN
лв0.0000129592
1 NOAHAI থেকে HUF
Ft0.0026331232
1 NOAHAI থেকে CZK
0.0001628048
1 NOAHAI থেকে KWD
د.ك0.0000023668
1 NOAHAI থেকে ILS
0.0000266168