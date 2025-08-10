NGMI BP প্রাইস (NGMI)
NGMI BP(NGMI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। NGMI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NGMI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NGMI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NGMI BP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NGMI BP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, NGMI BP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NGMI BP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.88%
|30 দিন
|$ 0
|-17.37%
|60 দিন
|$ 0
|-3.89%
|90 দিন
|$ 0
|--
NGMI BP এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.63%
-1.88%
+8.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Meme gained popularity in the early 2010s, often featuring a drawing of Yao Ming's face from a press conference photo, used in rage comics all over the world Some investors prefer cat memes, others dogs and some lean towards the eccentric. NGMI Bitch Please is a tribute to the spirit of crypto. It shows a dismissive attitude, used in response to ridiculous statements, as text or image macro. Widely recognized in meme culture and used across social media and online communities.
NGMI BP (NGMI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NGMIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
