NFT Stars প্রাইস (NFTS)
NFT Stars(NFTS) বর্তমানে 0.0005229USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 718.59USD। NFTS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NFTS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NFTS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NFT Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006171289394377557 ছিল।
গত 30 দিনে, NFT Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004726153 ছিল।
গত 60 দিনে, NFT Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003922489 ছিল।
গত 90 দিনে, NFT Stars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.006171289394377557
|-92.18%
|30 দিন
|$ -0.0004726153
|-90.38%
|60 দিন
|$ +0.0003922489
|+75.01%
|90 দিন
|$ 0
|--
NFT Stars এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.18%
-92.18%
+18.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!
NFT Stars (NFTS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NFTSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
