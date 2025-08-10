nfinityAI প্রাইস (NFNT)
nfinityAI(NFNT) বর্তমানে 0.02745379USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। NFNT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NFNT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NFNT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, nfinityAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00139671144826954 ছিল।
গত 30 দিনে, nfinityAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0392395428 ছিল।
গত 60 দিনে, nfinityAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014860187 ছিল।
গত 90 দিনে, nfinityAI থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02826339694009487 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00139671144826954
|-4.84%
|30 দিন
|$ +0.0392395428
|+142.93%
|60 দিন
|$ -0.0014860187
|-5.41%
|90 দিন
|$ -0.02826339694009487
|-50.72%
nfinityAI এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.96%
-4.84%
+61.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"Infinite AI Models Accesible For All"
