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Nexira DAEP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0036232 USD। NEXI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,811,597 USD। NEXI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Nexira DAEP-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.0036232 USD। NEXI-এর মার্কেট ক্যাপ 1,811,597 USD। NEXI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NEXI সম্পর্কে আরও

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Nexira DAEP প্রাইস (NEXI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NEXI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00356523
$0.00356523$0.00356523
-0.07%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Nexira DAEP (NEXI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:49:06 (UTC+8)

Nexira DAEP-এর আজকের প্রাইস

আজ Nexira DAEP (NEXI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0036232, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NEXI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NEXI-এর জন্য $ 0.0036232

Nexira DAEP বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,811,597 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 500.00M NEXI। গত 24 ঘণ্টায়, NEXI এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00353285 (নিম্ন) এবং $ 0.00404508 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.03742276 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00267525

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NEXI গত ঘণ্টায় -0.86% এবং গত 7 দিনে -6.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 24.88K-তে পৌঁছেছে।

Nexira DAEP (NEXI) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

$ 24.88K
$ 24.88K$ 24.88K

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Nexira DAEP এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.81M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 24.88K। NEXI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 500.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 500000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.81M

Nexira DAEP-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00353285
$ 0.00353285$ 0.00353285
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00404508
$ 0.00404508$ 0.00404508
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00353285
$ 0.00353285$ 0.00353285

$ 0.00404508
$ 0.00404508$ 0.00404508

$ 0.03742276
$ 0.03742276$ 0.03742276

$ 0.00267525
$ 0.00267525$ 0.00267525

-0.86%

-5.16%

-6.35%

-6.35%

Nexira DAEP (NEXI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Nexira DAEP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000197436642313221 ছিল।
গত 30 দিনে, Nexira DAEP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0017281671 ছিল।
গত 60 দিনে, Nexira DAEP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013695819 ছিল।
গত 90 দিনে, Nexira DAEP থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000017158944587 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000197436642313221-5.16%
30 দিন$ -0.0017281671-47.69%
60 দিন$ -0.0013695819-37.80%
90 দিন$ -0.000000017158944587-0.00%

Nexira DAEP এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Nexira DAEP (NEXI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NEXI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Nexira DAEP (NEXI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Nexira DAEP এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Nexira DAEP সম্পর্কে

Nexira DAEP-এর বর্তমান দাম কত?

Nexira DAEP Tk0.445644539059700736000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় -5.16% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

NEXI-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

NEXI-এর মার্কেট ক্যাপ Tk222821900.53735280256000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #2288 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Nexira DAEP-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

NEXI-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 500000000.0 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Nexira DAEP Tk0.4345317150080215680000 এবং Tk0.4975347240173366784000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Nexira DAEP-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk4.6029058927306818048000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

NEXI-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

NEXI বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nexira DAEP সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:49:06 (UTC+8)

Nexira DAEP (NEXI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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