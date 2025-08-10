XTN সম্পর্কে আরও

Neutrino Index Token লোগো

Neutrino Index Token প্রাইস (XTN)

তালিকাভুক্ত নয়

Neutrino Index Token (XTN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03222222
$0.03222222$0.03222222
0.00%1D
USD

আজকে Neutrino Index Token (XTN) এর প্রাইস

Neutrino Index Token(XTN) বর্তমানে 0.0322219USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.26MUSD। XTN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Neutrino Index Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+0.07%
Neutrino Index Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
101.21M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ XTN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XTN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Neutrino Index Token (XTN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Neutrino Index Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Neutrino Index Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0024923381 ছিল।
গত 60 দিনে, Neutrino Index Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0280692736 ছিল।
গত 90 দিনে, Neutrino Index Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00049003481229157 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.07%
30 দিন$ -0.0024923381-7.73%
60 দিন$ -0.0280692736-87.11%
90 দিন$ +0.00049003481229157+1.54%

Neutrino Index Token (XTN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Neutrino Index Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.03167142
$ 0.03167142$ 0.03167142

$ 0.0330066
$ 0.0330066$ 0.0330066

$ 2.52
$ 2.52$ 2.52

+0.67%

+0.07%

+16.38%

Neutrino Index Token (XTN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

--
----

101.21M
101.21M 101.21M

Neutrino Index Token (XTN) কী?

Token, Asset-backed Tokens, Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin, Neutrino

Neutrino Index Token (XTN) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Neutrino Index Token (XTN) এর টোকেনোমিক্স

Neutrino Index Token (XTN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XTNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

