Neutra Finance প্রাইস (NEU)
Neutra Finance(NEU) বর্তমানে 0.04815714USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 95.48KUSD। NEU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NEU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NEU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Neutra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00036372 ছিল।
গত 30 দিনে, Neutra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0098581999 ছিল।
গত 60 দিনে, Neutra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0096606834 ছিল।
গত 90 দিনে, Neutra Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.011649081015641724 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00036372
|+0.76%
|30 দিন
|$ -0.0098581999
|-20.47%
|60 দিন
|$ -0.0096606834
|-20.06%
|90 দিন
|$ -0.011649081015641724
|-19.47%
Neutra Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.76%
+2.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Neutra Finance aims to make risk-hedged, sustainable investment strategies easily accessible for anyone, anywhere through automated strategy vaults. Neutra Finance strives to make this process simple and easy so that anyone who wants to protect their funds and earn stable returns in any market condition can do so. Neutra Finance has now completed its launch, starting with the GLP Delta Neutra Valuts strategy. The next strategy is a market neutral strategy using Sushi Swap. NEU is the utility and governance token of Neutra Finance. By staking NEU, users will earn Protocol fees in stablecoins, Escrowed NEU (esNEU), Fee Boosters
Neutra Finance (NEU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NEUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
