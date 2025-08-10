NETA প্রাইস (NETA)
NETA(NETA) বর্তমানে 4.37USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। NETA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NETA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NETA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NETA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.140792741555056 ছিল।
গত 30 দিনে, NETA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.3418757980 ছিল।
গত 60 দিনে, NETA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4536763570 ছিল।
গত 90 দিনে, NETA থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.365415902202664 ছিল।
NETA এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.06%
-3.12%
+11.59%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
"$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It‘s sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1."
NETA (NETA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NETAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
