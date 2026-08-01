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Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.088 USD। NOPAL-এর মার্কেট ক্যাপ 71,936,116 USD। NOPAL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.088 USD। NOPAL-এর মার্কেট ক্যাপ 71,936,116 USD। NOPAL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NOPAL সম্পর্কে আরও

NOPAL প্রাইসের তথ্য

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Nest BlackOpal LiquidStone II Vault প্রাইস (NOPAL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NOPAL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.089
$1.089$1.089
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:46:07 (UTC+8)

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর আজকের প্রাইস

আজ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.088, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NOPAL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NOPAL-এর জন্য $ 1.088

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 71,936,116 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 66.10M NOPAL। গত 24 ঘণ্টায়, NOPAL এর ট্রেড হয়েছে $ 1.088 (নিম্ন) এবং $ 1.088 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.25 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.958277

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NOPAL গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.20% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) এর মার্কেট তথ্য

$ 71.94M
$ 71.94M$ 71.94M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.94M
$ 71.94M$ 71.94M

66.10M
66.10M 66.10M

66,105,681.59512
66,105,681.59512 66,105,681.59512

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 71.94M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। NOPAL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 66.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 66105681.59512। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 71.94M

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

$ 0.958277
$ 0.958277$ 0.958277

--

+0.03%

+0.20%

+0.20%

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003 ছিল।
গত 30 দিনে, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0120519936 ছিল।
গত 60 দিনে, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0318695872 ছিল।
গত 90 দিনে, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000219 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0003+0.03%
30 দিন$ +0.0120519936+1.11%
60 দিন$ +0.0318695872+2.93%
90 দিন$ -0.000219-0.00%

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NOPAL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Nest BlackOpal LiquidStone II Vault এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? NOPAL এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Nest EcosystemPlume Network EcosystemReal World Assets (RWA)

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault সম্পর্কে

আজ Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Nest BlackOpal LiquidStone II Vault Tk133.82127911706624000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 0.02%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

NOPAL-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

NOPAL আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk133.82127911706624000 থেকে Tk133.82127911706624000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

NOPAL-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Nest BlackOpal LiquidStone II Vault-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Real World Assets (RWA),Yield-Bearing Tokens,Plume Network Ecosystem,Nest Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, NOPAL-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nest BlackOpal LiquidStone II Vault সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:46:07 (UTC+8)

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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