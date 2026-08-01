Nest Apollo ACRDX Vault প্রাইস (NACRDX)
আজ Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.003, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NACRDX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NACRDX-এর জন্য $ 1.003।
Nest Apollo ACRDX Vault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 100,446 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.14K NACRDX। গত 24 ঘণ্টায়, NACRDX এর ট্রেড হয়েছে $ 1.002 (নিম্ন) এবং $ 1.003 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.003 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.994971।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NACRDX গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +0.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
Nest Apollo ACRDX Vault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 100.45K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। NACRDX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.14K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100142.086602। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 100.45K।
0.00%
+0.12%
+0.30%
+0.30%
আজকে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001163 ছিল।
গত 30 দিনে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018633734 ছিল।
গত 60 দিনে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0062666437 ছিল।
গত 90 দিনে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000039 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.001163
|+0.12%
|30 দিন
|$ +0.0018633734
|+0.19%
|60 দিন
|$ +0.0062666437
|+0.62%
|90 দিন
|$ -0.000039
|-0.00%
2040 সালে, Nest Apollo ACRDX Vault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Nest Apollo ACRDX Vault-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk123.36649168604544000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
NACRDX-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
NACRDX-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Nest Apollo ACRDX Vault-এর দামের পরিবর্তন 0.11% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Nest Apollo ACRDX Vault-এর দাম Tk123.24349418685696000 থেকে Tk123.36649168604544000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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