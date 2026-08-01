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Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.003 USD। NACRDX-এর মার্কেট ক্যাপ 100,446 USD। NACRDX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.003 USD। NACRDX-এর মার্কেট ক্যাপ 100,446 USD। NACRDX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

NACRDX সম্পর্কে আরও

NACRDX প্রাইসের তথ্য

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Nest Apollo ACRDX Vault প্রাইস (NACRDX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 NACRDX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:45:57 (UTC+8)

Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের প্রাইস

আজ Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.003, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.12% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NACRDX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NACRDX-এর জন্য $ 1.003

Nest Apollo ACRDX Vault বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 100,446 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.14K NACRDX। গত 24 ঘণ্টায়, NACRDX এর ট্রেড হয়েছে $ 1.002 (নিম্ন) এবং $ 1.003 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.003 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.994971

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NACRDX গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে +0.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) এর মার্কেট তথ্য

$ 100.45K
$ 100.45K$ 100.45K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.45K
$ 100.45K$ 100.45K

100.14K
100.14K 100.14K

100,142.086602
100,142.086602 100,142.086602

Nest Apollo ACRDX Vault এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 100.45K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। NACRDX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.14K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100142.086602। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 100.45K

Nest Apollo ACRDX Vault-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 0.994971
$ 0.994971$ 0.994971

0.00%

+0.12%

+0.30%

+0.30%

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001163 ছিল।
গত 30 দিনে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0018633734 ছিল।
গত 60 দিনে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0062666437 ছিল।
গত 90 দিনে, Nest Apollo ACRDX Vault থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000039 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.001163+0.12%
30 দিন$ +0.0018633734+0.19%
60 দিন$ +0.0062666437+0.62%
90 দিন$ -0.000039-0.00%

Nest Apollo ACRDX Vault এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, NACRDX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Nest Apollo ACRDX Vault এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Nest Apollo ACRDX Vault এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? NACRDX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Nest Apollo ACRDX Vault প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemNest EcosystemPlume Network Ecosystem

Nest Apollo ACRDX Vault সম্পর্কে

Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?

Nest Apollo ACRDX Vault-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk123.36649168604544000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।

NACRDX-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?

NACRDX-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।

Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?

গত ২৪ ঘণ্টায়, Nest Apollo ACRDX Vault-এর দামের পরিবর্তন 0.11% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।

Nest Apollo ACRDX Vault-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?

গত একদিনের মধ্যে, Nest Apollo ACRDX Vault-এর দাম Tk123.24349418685696000 থেকে Tk123.36649168604544000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nest Apollo ACRDX Vault সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:45:57 (UTC+8)

Nest Apollo ACRDX Vault (NACRDX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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