NerveFlux প্রাইস (NERVE)
NerveFlux(NERVE) বর্তমানে 0.00039225USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.29KUSD। NERVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, NerveFlux থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NerveFlux থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000347885 ছিল।
গত 60 দিনে, NerveFlux থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000394066 ছিল।
গত 90 দিনে, NerveFlux থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000347885
|+8.87%
|60 দিন
|$ +0.0000394066
|+10.05%
|90 দিন
|$ 0
|--
NerveFlux এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-3.72%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.
NerveFlux (NERVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NERVEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NERVE থেকে VND
₫10.32205875
|1 NERVE থেকে AUD
A$0.0006001425
|1 NERVE থেকে GBP
￡0.000290265
|1 NERVE থেকে EUR
€0.0003334125
|1 NERVE থেকে USD
$0.00039225
|1 NERVE থেকে MYR
RM0.00166314
|1 NERVE থেকে TRY
₺0.0159528075
|1 NERVE থেকে JPY
¥0.05766075
|1 NERVE থেকে ARS
ARS$0.519535125
|1 NERVE থেকে RUB
₽0.0313760775
|1 NERVE থেকে INR
₹0.03440817
|1 NERVE থেকে IDR
Rp6.3266120175
|1 NERVE থেকে KRW
₩0.54478818
|1 NERVE থেকে PHP
₱0.0222601875
|1 NERVE থেকে EGP
￡E.0.019039815
|1 NERVE থেকে BRL
R$0.0021299175
|1 NERVE থেকে CAD
C$0.0005373825
|1 NERVE থেকে BDT
৳0.047595615
|1 NERVE থেকে NGN
₦0.6006877275
|1 NERVE থেকে UAH
₴0.0162038475
|1 NERVE থেকে VES
Bs0.050208
|1 NERVE থেকে CLP
$0.3789135
|1 NERVE থেকে PKR
Rs0.11114796
|1 NERVE থেকে KZT
₸0.211681635
|1 NERVE থেকে THB
฿0.01267752
|1 NERVE থেকে TWD
NT$0.011728275
|1 NERVE থেকে AED
د.إ0.0014395575
|1 NERVE থেকে CHF
Fr0.0003138
|1 NERVE থেকে HKD
HK$0.00307524
|1 NERVE থেকে MAD
.د.م0.00354594
|1 NERVE থেকে MXN
$0.0072840825
|1 NERVE থেকে PLN
zł0.00142779
|1 NERVE থেকে RON
лв0.0017062875
|1 NERVE থেকে SEK
kr0.0037538325
|1 NERVE থেকে BGN
лв0.0006550575
|1 NERVE থেকে HUF
Ft0.13309827
|1 NERVE থেকে CZK
Kč0.008229405
|1 NERVE থেকে KWD
د.ك0.00011963625
|1 NERVE থেকে ILS
₪0.0013454175