Nerve Finance প্রাইস (NRV)
Nerve Finance(NRV) বর্তমানে 0.00113702USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। NRV থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Nerve Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nerve Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000353394 ছিল।
গত 60 দিনে, Nerve Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001053890 ছিল।
গত 90 দিনে, Nerve Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000332348451148946 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-1.58%
|30 দিন
|$ -0.0000353394
|-3.10%
|60 দিন
|$ -0.0001053890
|-9.26%
|90 দিন
|$ -0.000332348451148946
|-22.61%
Nerve Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
-1.58%
+2.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nerve Finance is a stableswap AMM built on Binance Smart Chain designed to allow trading stablecoins and pegged synthetic assets quickly with minimal slippage and low fees. $NRV is the governance token of the Nerve Finance protocol.
Nerve Finance (NRV) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NRVটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
