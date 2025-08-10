((=ↀΩↀ=)) সম্পর্কে আরও

Nekocoin লোগো

Nekocoin প্রাইস (((=ↀΩↀ=)))

তালিকাভুক্ত নয়

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00084766
$0.00084766$0.00084766
+3.50%1D
mexc
USD

আজকে Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) এর প্রাইস

Nekocoin(((=ↀΩↀ=))) বর্তমানে 0.0008448USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.53MUSD। ((=ↀΩↀ=)) থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Nekocoin এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+5.64%
Nekocoin এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.80B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ((=ↀΩↀ=)) থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ((=ↀΩↀ=)) এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Nekocoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nekocoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000458519 ছিল।
গত 60 দিনে, Nekocoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001170787 ছিল।
গত 90 দিনে, Nekocoin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001302473125361735 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+5.64%
30 দিন$ +0.0000458519+5.43%
60 দিন$ +0.0001170787+13.86%
90 দিন$ -0.0001302473125361735-13.35%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Nekocoin এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0007937
$ 0.0007937$ 0.0007937

$ 0.00087777
$ 0.00087777$ 0.00087777

$ 0.00449354
$ 0.00449354$ 0.00449354

-0.49%

+5.64%

+27.83%

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

1.80B
1.80B 1.80B

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) কী?

Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) এর টোকেনোমিক্স

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ((=ↀΩↀ=))টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

