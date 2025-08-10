NSASTR সম্পর্কে আরও

Neemo Staked Astar প্রাইস (NSASTR)

Neemo Staked Astar (NSASTR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00406669
$0.00406669$0.00406669
-0.80%1D
আজকে Neemo Staked Astar (NSASTR) এর প্রাইস

Neemo Staked Astar(NSASTR) বর্তমানে 0.00406669USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 831.01KUSD। NSASTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Neemo Staked Astar এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.84%
Neemo Staked Astar এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
204.35M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ NSASTR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NSASTR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Neemo Staked Astar (NSASTR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Neemo Staked Astar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Neemo Staked Astar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0287666414 ছিল।
গত 60 দিনে, Neemo Staked Astar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0035261097 ছিল।
গত 90 দিনে, Neemo Staked Astar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02962130696099569 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.84%
30 দিন$ +0.0287666414+707.37%
60 দিন$ -0.0035261097-86.70%
90 দিন$ -0.02962130696099569-87.92%

Neemo Staked Astar (NSASTR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Neemo Staked Astar এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00403276
$ 0.00403276$ 0.00403276

$ 0.00410472
$ 0.00410472$ 0.00410472

$ 0.0567
$ 0.0567$ 0.0567

--

-0.84%

+95.84%

Neemo Staked Astar (NSASTR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 831.01K
$ 831.01K$ 831.01K

--
----

204.35M
204.35M 204.35M

Neemo Staked Astar (NSASTR) কী?

Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets’ potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem.

Neemo Staked Astar (NSASTR) এর টোকেনোমিক্স

Neemo Staked Astar (NSASTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।

