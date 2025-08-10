Nebula প্রাইস (NEB)
Nebula(NEB) বর্তমানে 0.00000594USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.93KUSD। NEB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
NEB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, Nebula থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nebula থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000003784 ছিল।
গত 60 দিনে, Nebula থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000000574 ছিল।
গত 90 দিনে, Nebula থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000001501719906608746 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000003784
|+6.37%
|60 দিন
|$ +0.0000000574
|+0.97%
|90 দিন
|$ -0.000001501719906608746
|-20.17%
Nebula এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+5.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange? Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades. By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks. Why Choose Nebula Exchange? Best Rates Guaranteed Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade. Cross-Chain Swaps Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything. Security First Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets. Gas Optimization Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.
Nebula (NEB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NEBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 NEB থেকে VND
₫0.1563111
|1 NEB থেকে AUD
A$0.0000090882
|1 NEB থেকে GBP
￡0.0000043956
|1 NEB থেকে EUR
€0.000005049
|1 NEB থেকে USD
$0.00000594
|1 NEB থেকে MYR
RM0.0000251856
|1 NEB থেকে TRY
₺0.0002422926
|1 NEB থেকে JPY
¥0.00087318
|1 NEB থেকে ARS
ARS$0.00786753
|1 NEB থেকে RUB
₽0.0004735962
|1 NEB থেকে INR
₹0.0005210568
|1 NEB থেকে IDR
Rp0.0958064382
|1 NEB থেকে KRW
₩0.0082499472
|1 NEB থেকে PHP
₱0.000337095
|1 NEB থেকে EGP
￡E.0.0002861298
|1 NEB থেকে BRL
R$0.0000322542
|1 NEB থেকে CAD
C$0.0000081378
|1 NEB থেকে BDT
৳0.0007207596
|1 NEB থেকে NGN
₦0.0090964566
|1 NEB থেকে UAH
₴0.0002453814
|1 NEB থেকে VES
Bs0.00076032
|1 NEB থেকে CLP
$0.00575586
|1 NEB থেকে PKR
Rs0.0016831584
|1 NEB থেকে KZT
₸0.0032055804
|1 NEB থেকে THB
฿0.0001904958
|1 NEB থেকে TWD
NT$0.000177606
|1 NEB থেকে AED
د.إ0.0000217998
|1 NEB থেকে CHF
Fr0.000004752
|1 NEB থেকে HKD
HK$0.0000465696
|1 NEB থেকে MAD
.د.م0.0000536976
|1 NEB থেকে MXN
$0.0001103058
|1 NEB থেকে PLN
zł0.0000216216
|1 NEB থেকে RON
лв0.000025839
|1 NEB থেকে SEK
kr0.0000568458
|1 NEB থেকে BGN
лв0.0000099198
|1 NEB থেকে HUF
Ft0.0020155608
|1 NEB থেকে CZK
Kč0.0001246212
|1 NEB থেকে KWD
د.ك0.00000179982
|1 NEB থেকে ILS
₪0.0000203742