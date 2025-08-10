NAVIX প্রাইস (NAVIX)
NAVIX(NAVIX) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.99KUSD। NAVIX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NAVIX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NAVIX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NAVIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, NAVIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, NAVIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, NAVIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|0.00%
|60 দিন
|$ 0
|0.00%
|90 দিন
|$ 0
|--
NAVIX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।
NAVIX (NAVIX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NAVIXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।
