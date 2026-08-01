Navio প্রাইস (NAV)
আজ Navio (NAV)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0360135, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NAV থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NAV-এর জন্য $ 0.0360135।
Navio বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,775,415 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 77.08M NAV। গত 24 ঘণ্টায়, NAV এর ট্রেড হয়েছে $ 0.03373137 (নিম্ন) এবং $ 0.0387824 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.93 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NAV গত ঘণ্টায় -0.34% এবং গত 7 দিনে +10.34% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 42.90-তে পৌঁছেছে।
Navio এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.78M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 42.90। NAV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 77.08M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 77077429.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.78M।
-0.34%
+7.25%
+10.34%
+10.34%
আজকে, Navio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00243293 ছিল।
গত 30 দিনে, Navio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005497820 ছিল।
গত 60 দিনে, Navio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027745304 ছিল।
গত 90 দিনে, Navio থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000753007018499 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00243293
|+7.25%
|30 দিন
|$ +0.0005497820
|+1.53%
|60 দিন
|$ -0.0027745304
|-7.70%
|90 দিন
|$ +0.00000753007018499
|+0.00%
2040 সালে, Navio এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে Navio কী ট্রেড করছে?
বর্তমান দাম: Tk4.429570437024324480000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 7.24%।
NAV কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?
প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Smart Contract Platform,Privacy Coins,BNB Chain Ecosystem,Proof of Stake (PoS),Privacy প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।
Navio বাজার কতটা তরল?
--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।
NAV সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?
77077429.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।
Navio এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর ATH Tk606.3776709992064000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।
আজ Navio কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।
-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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