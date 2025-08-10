Native Decentralized Euro Protocol Share প্রাইস (NDEPS)
Native Decentralized Euro Protocol Share(NDEPS) বর্তমানে 0.378839USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.22MUSD। NDEPS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NDEPS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NDEPS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Native Decentralized Euro Protocol Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Native Decentralized Euro Protocol Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030269236 ছিল।
গত 60 দিনে, Native Decentralized Euro Protocol Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0287098590 ছিল।
গত 90 দিনে, Native Decentralized Euro Protocol Share থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.03198975456067625 ছিল।
Native Decentralized Euro Protocol Share এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-0.19%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NDEPSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
