NAOS Finance প্রাইস (NAOS)
NAOS Finance(NAOS) বর্তমানে 0.00292105USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 246.13KUSD। NAOS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NAOS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NAOS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, NAOS Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00018864 ছিল।
গত 30 দিনে, NAOS Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009503092 ছিল।
গত 60 দিনে, NAOS Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008144465 ছিল।
গত 90 দিনে, NAOS Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008749395143890477 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00018864
|+6.90%
|30 দিন
|$ +0.0009503092
|+32.53%
|60 দিন
|$ +0.0008144465
|+27.88%
|90 দিন
|$ +0.0008749395143890477
|+42.76%
NAOS Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.05%
+6.90%
+21.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.
NAOS Finance (NAOS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NAOSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 NAOS থেকে VND
₫76.86743075
|1 NAOS থেকে AUD
A$0.0044692065
|1 NAOS থেকে GBP
￡0.002161577
|1 NAOS থেকে EUR
€0.0024828925
|1 NAOS থেকে USD
$0.00292105
|1 NAOS থেকে MYR
RM0.012385252
|1 NAOS থেকে TRY
₺0.1187991035
|1 NAOS থেকে JPY
¥0.42939435
|1 NAOS থেকে ARS
ARS$3.868930725
|1 NAOS থেকে RUB
₽0.2336547895
|1 NAOS থেকে INR
₹0.256234506
|1 NAOS থেকে IDR
Rp47.1137030815
|1 NAOS থেকে KRW
₩4.056987924
|1 NAOS থেকে PHP
₱0.1657695875
|1 NAOS থেকে EGP
￡E.0.141787767
|1 NAOS থেকে BRL
R$0.0158613015
|1 NAOS থেকে CAD
C$0.0040018385
|1 NAOS থেকে BDT
৳0.354440207
|1 NAOS থেকে NGN
₦4.4732667595
|1 NAOS থেকে UAH
₴0.1206685755
|1 NAOS থেকে VES
Bs0.3738944
|1 NAOS থেকে CLP
$2.8217343
|1 NAOS থেকে PKR
Rs0.827708728
|1 NAOS থেকে KZT
₸1.576373843
|1 NAOS থেকে THB
฿0.094408336
|1 NAOS থেকে TWD
NT$0.087339395
|1 NAOS থেকে AED
د.إ0.0107202535
|1 NAOS থেকে CHF
Fr0.00233684
|1 NAOS থেকে HKD
HK$0.022901032
|1 NAOS থেকে MAD
.د.م0.026406292
|1 NAOS থেকে MXN
$0.0542438985
|1 NAOS থেকে PLN
zł0.010632622
|1 NAOS থেকে RON
лв0.0127065675
|1 NAOS থেকে SEK
kr0.0279544485
|1 NAOS থেকে BGN
лв0.0048781535
|1 NAOS থেকে HUF
Ft0.991170686
|1 NAOS থেকে CZK
Kč0.061283629
|1 NAOS থেকে KWD
د.ك0.00089092025
|1 NAOS থেকে ILS
₪0.0100192015